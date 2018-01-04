Полиция нарвалась на гнев нардепа, заставив его освободить место для инвалидов у магазина в Херсоне

Народный депутат Украины, член фракции «Блока Петра Порошенко» Александр Спиваковский в Херсоне стал «жертвой» полицейских. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования сам рассказал на своей странице в Facebook.

Как сообщает «Обозреватель», парламентарий пожаловался на действия патрульных полицейских, которые подошли к нему после того, как депутат припарковался на месте для инвалидов у магазина «Эпицентр» в Херсоне. «Честно скажу — только что пожалел, что голосовал за „реформу“ Нацполиции. Приехали с семьей в 17.30 в херсонский „Эпицентр“. Нужно купить многое для маленькой внучки. Не успел перепарковаться, как на меня одновременно набросились аж восемь полицейских. Начали толкать от машины. Я представился. Послали на...» — написал Спиваковский, добавив, что патрульные не составили на него протокол.

«Старший этой стаи сказал, что есть более интересный вопрос, и они побежали внутрь магазина», — также добавил нардеп в комментариях, назвав полицейских бандитами, и заявил, что направит публичное обращение главе Нацполиции.

Впоследствии он удалил свой пост, а также комментарии, однако неравнодушные граждане сохранили копии экрана.

В частности, Спиваковский признал, что на асфальте была разметка, которая обозначает места для инвалидов, но назвал ее «каким-то граффити», которое без соответствующего знака ни к чему не обязывает. «Пожалуйста — покажите соответствующий знак. Или любое граффити закон? Нужно навести соответствующий порядок. Поставить знаки. Обозначить это. Строго и в соответствии с Законом, за который я, кстати, голосовал», — написал депутат в комментариях.

В ответ граждане указали законодателю, что в соответствии с изменениями в законодательство, вступившими в силу с 26 октября 2017 года в случае с паркоместами для водителей-инвалидов достаточно дорожной разметки.

Позже начальник патрульной полиции Херсона Максим Ермаков в комментарии к посту Спиваковского обнародовал свою версию происшествия.

Как сообщала «Фраза», в начале 2017 года бывшего губернатора Запорожья Евгения Червоненко обвинили в том, что он в нетрезвом состоянии устроил шумную ссору на одной из автозаправок на объездной дороге вокруг Ровно, не желая стоять в очереди.