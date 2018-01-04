Главные новости за 3 января 2018 года

Полиции пока что достоверно известно лишь то, что Ноздровскую перед смертью не насиловали. Причиной смерти юриста Ирины Ноздровской стали множественные колото-резаные раны. Как выяснили журналисты «Фразы», таковы предварительные данные экспертизы тела убитой. Как сообщает руководитель пресс-службы Национальной полиции Киевской области Николай Жукович, данные экспертизы исключают версию об изнасиловании. «Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти», — сказал Жукович, добавив, что окончательных результатов судмедэкспертизы все еще нет.

Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери. Дочь убитой юристки Ирины Ноздровской Анастасия рассказала свою версию случившегося с матерью. По данным полиции, в деле расследования убийства «есть некоторые сдвиги». «Это может быть месть. Ее держали, а потом вены перерезали и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы о том, что не имеет к ним никаких претензий», — рассказала Анастасия Ноздровская, вспомнив, что их семье угрожал сосед.

Живущий в квартире тещи Гройсман второй год подряд продает своей жене недвижимость на 8 млн гривен. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман продал недвижимость на почти 8,8 миллионов гривен. Соответствующие изменения в имущественное положение глава правительства внес еще накануне нового года. Согласно единому государственному реестру деклараций, он продал недвижимое имущество на 8797630 гривен ООО «Магигранд». В то же время конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера Елена Гройсман. Это предприятие внесено в его декларацию, как собственность жены и один из источников ее дохода.

Из-за аварии на Хмельницкой АЭС остановлены сразу два энергоблока. Говорят, такого раньше не было. В ночь на 3 января от электросети был экстренно отключен энергоблок № 2 Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом». В частности, как сообщается, причиной остановки стало «пропускание среды на уплотнительной поверхности узла „чехол — блок перемещения“ на приводе органов регулирования системы управления и защиты».

В Киеве пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться на «скорой». В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошло пьяное ДТП, участником которой стал судья из Белой Церкви. «Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с серьезными травмами был госпитализирован», — говорится в сообщении.

Оптимистичный Марчук считает, что война на Донбассе продлится чуть меньше, чем 25 лет. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, бывший глава СБУ, бывший премьер-министр Украины, бывший министр обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук прогнозирует, что война на Донбассе закончится раньше, чем через 25 лет. По мнению политика, наша ситуация немного похожа на конфликт вокруг Северной Ирландии. «На мой взгляд, никакой угрозы большой войны нет. Понятно, что Россия использовала, и будет использовать любой способ (манипуляции). Что такое Javelin? Это очень эффективное оружие», — заявил Марчук, комментируя предоставление США Украине летального оружия.

Саакашвили не нравится, что его акции называют «Михомайдан». Бывший президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили призывает все оппозиционные силы в Украине к координации планируемых массовых акций и других действий. По словам политика, он не хочет, чтобы эти акции называли «Михомайданом». «Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами предстоящих акций и других дальнейших действий», — заявил Саакашвили.

Украина вошла в тройку европейских стран с высоким риском терактов. Британское издание The Sun, проанализировав последние предостережения МИД Великобритании своим туристам, составило рейтинг стран Европы с высоким риском террористических атак во время праздников. Украина в этом рейтинге занимает второе место. На первом месте идет Турция, а замыкает тройку лидеров Франция.

Львовский чиновник при приеме на работу требовал от соискателей петь известную «повстанческую» песню. Министерство юстиции Украины уволило начальника главного территориального управления в Львовской области Ярослава Жукровского за превышение служебных полномочий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при приеме сотрудников на работу он проверял их на знание текста песни, связанной с Украинской повстанческой армией.

Трамп померился размерами ядерной кнопки с Ким Чен Ыном. Президент США Дональд Трамп считает, что американская ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем северокорейская. «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что „ядерная кнопка всегда у него столе“. Может, кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима будет столь любезен сообщить, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает», — написал президент.

«Поворот дьявола» в Перу полностью оправдал свое название. В 70 километрах от столицы Перу на горном серпантине, который в народе называют «Поворотом дьявола» (Curva del diablo), произошло ДТП, в результате которого автобус с пассажирами слетел в пропасть. В результате аварии погибли 48 человек. Перед этим пассажирский автобус столкнулся с грузовой фурой. После удара автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

ВОЗ готовится официально признать игроманию психическим заболеванием. Опубликованы симптомы. Пристрастие к играм — в том числе и компьютерным — впервые будет официально признано Всемирной Организацией Здравоохранения как психическое расстройство. ВОЗ включит «игровое расстройство» в свое 11-е издание «Международной статистической классификации болезней». Черновой вариант документа описывает это состояние как навязчивую и регулярно возникающую потребность в игре, настолько острую, что она «превосходит по важности прочие жизненные интересы». Некоторые страны уже рассматривают игровое расстройство как серьезную проблему для здравоохранения, и во многих из них — в частности, в Британии — существуют частные клиники для такого рода пациентов.

В конце января люди смогут наблюдать уникальное явление, которого не было уже 150 лет. 31 января 2018 года жители планеты Земля смогут увидеть уникальное явление — полное затмение Луны. Уникальность заключается в том, что затмение будет сопровождаться фазой второго полного месяца января, который будет иметь голубой цвет своей оси. В последний раз это явление было доступным для Земли более чем 150 лет назад.