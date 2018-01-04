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Полиции пока что достоверно известно лишь то, что Ноздровскую перед смертью не насиловали

Полиции пока что достоверно известно лишь то, что Ноздровскую перед смертью не насиловали

Причиной смерти юриста Ирины Ноздровской стали множественные колото-резаные раны. Как выяснили журналисты «Фразы», таковы предварительные данные экспертизы тела убитой.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы Национальной полиции Киевской области Николая Жуковича, данные экспертизы исключают версию об изнасиловании. «Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти», — сказал Жукович, добавив, что окончательных результатов судмедэкспертизы все еще нет.

«По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран», — добавил полицейский.

Кроме того, он опроверг слухи, что якобы бывший председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанського — осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году — с семьей выехал в Россию. «Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер», — добавил глава пресс-службы киевской полиции.

Также он добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся в Украине.

Как сообщала «Фраза», 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская, несколько лет занималавшася делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на машине племянник председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Из-за усилий юристки водитель машины оказался в тюрьме.

2 января появилась информация о том, что стерта вся переписка погибшей в социальных сетях.

Тогда же известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер пригрозил Украине"санкциями Магнитского«, если убийство правозащитницы Ирины Ноздровской не будет должным образом расследовано.

В этот же день под стенами полиции в Киеве активисты, требующие расследования убийства правозащитницы Ноздровской напали на главу областной полиции Дмитрия Ценова.

Вскоре в в СМИ попала информация о возможной причине смерти Ноздровской. На теле правозащитницы обнаружены несколько ножевых ранений.

Тогда же дочь убитой Анастасия Ноздровская рассказала свою версию случившегося с матерью. «Это может быть месть. Ее держали, а потом вены перерезали и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы о том, что не имеет к ним никаких претензий», — рассказала Анастасия, вспомнив, что их семье угрожал сосед. При этом, по утверждению девушки, полиция не стала допрашивать тех, кого она подозревает.

Тэги: убийство, изнасилование, расследование, рана, криминал, Национальная полиция Украины, Ирина Ноздровская

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