Полиции пока что достоверно известно лишь то, что Ноздровскую перед смертью не насиловали

Причиной смерти юриста Ирины Ноздровской стали множественные колото-резаные раны. Как выяснили журналисты «Фразы», таковы предварительные данные экспертизы тела убитой.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы Национальной полиции Киевской области Николая Жуковича, данные экспертизы исключают версию об изнасиловании. «Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти», — сказал Жукович, добавив, что окончательных результатов судмедэкспертизы все еще нет.

«По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран», — добавил полицейский.

Кроме того, он опроверг слухи, что якобы бывший председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанського — осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году — с семьей выехал в Россию. «Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер», — добавил глава пресс-службы киевской полиции.

Также он добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся в Украине.

Как сообщала «Фраза», 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская, несколько лет занималавшася делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на машине племянник председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Из-за усилий юристки водитель машины оказался в тюрьме.

2 января появилась информация о том, что стерта вся переписка погибшей в социальных сетях.

Тогда же известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер пригрозил Украине"санкциями Магнитского«, если убийство правозащитницы Ирины Ноздровской не будет должным образом расследовано.

В этот же день под стенами полиции в Киеве активисты, требующие расследования убийства правозащитницы Ноздровской напали на главу областной полиции Дмитрия Ценова.

Вскоре в в СМИ попала информация о возможной причине смерти Ноздровской. На теле правозащитницы обнаружены несколько ножевых ранений.

Тогда же дочь убитой Анастасия Ноздровская рассказала свою версию случившегося с матерью. «Это может быть месть. Ее держали, а потом вены перерезали и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы о том, что не имеет к ним никаких претензий», — рассказала Анастасия, вспомнив, что их семье угрожал сосед. При этом, по утверждению девушки, полиция не стала допрашивать тех, кого она подозревает.