Живущий в квартире тещи Гройсман второй год подряд продает своей жене недвижимость на 8 млн гривен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман продал недвижимость на почти 8,8 миллионов гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие изменения в имущественное положение глава правительства внес еще накануне нового года.

Как сообщает «Украинская правда», согласно единому государственному реестру деклараций, он продал недвижимое имущество на 8797630 гривен ООО «Магигранд». В то же время конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера Елена Гройсман. Это предприятие внесено в его декларацию, как собственность жены и один из источников ее дохода.

Как сообщала «Фраза», в конце 2016 года Гройсман получил более 8 миллионов гривен дохода от отчуждения недвижимости. При этом источником дохода выступило все то же ООО «Магигранд» из Винницы, принадлежащее его жене.

Тогда же стало известно, что Гройсман вместе с семьей живет в центре Киева в элитном жилом квартале «Новопечерские Липки» в квартире, которая оформлена на его тещу-пенсионерку из Винницы Алину Бурлаку.