В частном зоопарке в Подмосковье пантера растерзала украинца, который приехал погостить к брату

В домашнем зверинце бизнесмена в Подмосковье пантера насмерть загрызла украинца, который, по предварительным данным, ухаживал там за животными. Как выяснили журналисты «Фразы», погибший приехал к брату и не должен был заходить в вольер.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash, сообщают «Вести».

Зоопарк принадлежит бизнесмену Сергею Княгиничеву, который занимается авиаперевозками. Судя по отрывочным данным о трагедии, пантера устроила за жертвой настоящую охоту. Она дождалась, пока мужчина войдет в клетку для кормежки, напала на него, после чего вырвалась на свободу и сбежала. Некоторое время спустя ее удалось поймать.

Сам Княгиничев заявил, что усыплять животное не будут. По его словам, погибший сам виноват.



Пантеру зовут Милан. Помимо неё у Княгиничева еще около 10 животных семейства кошачих (на всех есть разрешение). За всеми, по его словам, ухаживает он сам и его родственники, никаких работников зоопарка. Погибший, оказывается, вообще был в гостях и не должен был заходить в вольер. Приехал к брату по гостевой визе из Украины. Сейчас его проверяют на наличие алкоголя в крови.



Почему погибший был одет в спецодежду, Княгиничев не объяснил.

Позже пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области заявила, что следователи проводят проверку после того, как в Подмосковье пантера насмерть загрызла украинца в частном зверинце.

Как сообщала «Фраза», в январе 2017 года один из посетителей китайского зоопарка Нинбо погиб в результате нападения тигра. Совершившее нападение животное застрелили.

Напомним, 20 февраля 2012 года в киевском зоопарке тигр напал на человека.

В зоопарке заявили, что их сотрудник ошибочно зашел в вольер с тигром.