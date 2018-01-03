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Саакашвили не нравится, что его акции называют «Михомайдан»

Саакашвили не нравится, что его акции называют «Михомайдан»

Бывший президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили призывает все оппозиционные силы в Украине к координации планируемых массовых акций и других действий. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам политика, он не хочет, чтобы эти акции называли «Михомайданом».

«Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами предстоящих акций и других дальнейших действий», — заявил Саакашвили 3 января после окончания заседания Апелляционного суда, рассматривавшего его дело, сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом Саакашвили отметил, что такая координация действий необходима для большей эффективности проведенных акций. «Я хочу, чтобы не было односторонних действий и инициатив. Чтобы не было попыток назвать это «Михомайданом», «акциями Саакашвили» или «акциями в поддержку Саакашвили», — подчеркнул он.

Как сообщала «Фраза», Как сообщала «Фраза», 17 октября возле здания Верховной Рады в центре Киева началась акция протеста. Участники митинга потребовали снятия депутатской неприкосновенности, создания Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства. Одним из инициаторов акции стала партия Михаила Саакашвили «Рух новых сил», из-за чего получила в народе название «Михомайдан».

Вскоре появилась информация о том, что митингующие под Верховной Радой подбили глаз нардепу Барне.

Поздно вечером 17 октября под зданием Верховной Рады Украины начались беспорядки. Митингующие повалили забор и начали срывать каски со спецназовцев.

18 октября в центре Киева на улице Грушевского была совершена попытка штурма полицейскими палаточного городка.

21 октября, в Киеве задержали мужчину, который направлялся на акцию под Верховной Радой с оружием.

Вечером 21 октября появилась информация о том, что в Киеве неизвестные схватили бывшего начальника охраны экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

В тот же день, 21 октября 2017 года, появилась информация о том, что участники акции «За большую политическую реформу» решили сделать два палаточных лагеря возле здания Верховной Рады: военный и гражданский.

Вскоре воявилась информация о том, что бывший народный депутат от фракции Партии регионов, ныне проживающий в Москве, Владимир Олейник, признался в финансировании палатки возле Верховной Рады.

24 октября 2017 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что 150-200 митингующих под Верховной Радой при финансовой поддержке из-за рубежа готовят силовой переворот в Украине.

25 октября Саакашвили провел ночь в одной из палаток под стенами Верховной Рады.

5 декабря 2017 года в квартире лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили провели обыск.

В тот же день, 5 декабря 2017 года, появилась информация о том, что Саакашвили задержан.

Вскоре появилась информация о том, что Саакашвили подозревают в том, что его деятельность финансировали представители команды беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности речь идет о связях Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко, который на данный момент скрывается в России. Такое заявление сделал глава фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Артур Герасимов.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказался применять на время расследования в отношении экс-президента Грузии лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд не поддержал ходатайство прокуратуры, которая просила о данной мере пресечения.

Эксперты рассказали «Фразе», как может повлиять история с Саакашвили на политическую ситуацию в Украине.

Тэги: Михаил Саакашвили, протест, оппозиция, объединение, МихоМайдан

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