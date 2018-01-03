10 украинских моряков отправили выживать в охваченную войной Сирию

10 граждан Украины уже 4 месяца назад находятся на борту судна в Сирии, без зарплат и паспортов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Благотворительной организации «Фонд помощи морякам „Ассоль“».

В частности, как сообщается, «4 месяца назад 10 украинских моряков торгового флота при посредничестве предприятия „Альянс навигейшн“ (Херсон) заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан на борт судна».

Однако, как утверждают в организации, в итоге местом посадки на судно оказалась Сирия, которая с 2011 года находится в состоянии гражданской войны. Кроме того, капитан порта Тартус по прибытию украинцев забрал их паспорта и документы, объяснив это тем, чтобы «они сидели на борту и не болтались где ни попадя».

«Каково же было удивление экипажа, когда они узнали, что сменяют местных моряков, который почти 2 года не видели зарплату, само судно — „Starshina Derov N.G“, бывший Волго-Балт 163, 1972 (!) года постройки, в ужасном техническом состоянии и с запретом на заходы в порты Парижского меморандума (Paris MoU). Кроме того, и судно, и судовладелец под угрозой санкций за неоднократные судозаходы в Крым. Ну, и под конец, — „Starshina Derov N.G“ находится под арестом за долги судовладельца/оператора третьим лицам», — утверждают в «Ассоль», подчеркивая, что обо всех этих обстоятельствах крюинг «Альянс навигейшн» нанимаемому экипажу не сообщил.

По данным организации, свою несостоятельность также выказал работодатель, который еще ни раз не заплатил морякам зарплату, общий долг по которой достиг $50000. Судовладелец через представителя сообщил экипажу, что надеяться на получение заработной платы даже не стоит.

Морская администрация Танзании, к которой приписан корабль, на все запросы моряков не отвечает, хотя именно на ней в соответствии с морскими кодексами в случае несостоятельности судовладельца лежит ответственность за судно и экипаж. «„Альянс навигейшн“ в ситуацию тоже не вмешивается», — сетуют в организации.

Как утверждается, само судно находится без груза и все это время не покидало пределы порта. Поставок воды и провизии в минимальных количествах удалось добиться, благодаря вмешательству дипломатических служб Украины. Для этого представитель судовладельца, с которым держат связь моряки, перечисляет небольшую сумму местному агенту. А для покупки продуктов, капитан порта выписал нашим соотечественникам временные пропуска, при этом так и не вернув документы.

«В очередной раз создается порочный замкнутый круг — капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна морякам, так как неуправляемое судно создает прямую угрозу судоходству и экологии порта. Нанимать местных сторожей — им надо платить и кормить, а судьба иностранцев никого не волнует. Так и получается, что украинские моряки — жители Одессы, Херсона, Николаева и Киева — пытаются выжить вдали от дома, а их семьи, лишенные средств к существованию, на берегу», — рассказывают в «Ассоль», напоминая, что аналогичная ситуация сложилась с украинскими моряками судна «Free Neptune», вот уже второй год брошенных в Омане.

«В подобных ситуациях хотелось бы видеть единую работу всех тех организаций, которые могут защитить моряка. Есть профсоюз, есть крюинг, который посредничал при трудоустройстве, есть судовладелец, обязательства которого регулируются контрактом. Есть дипломатические службы. Есть международные морские организации и администрация флага. Существуют десятки международных организаций, которые декларируют своей целью защиту прав и свобод человека», — заявляют представители «Ассоль».

При этом правозащитники указывают на неоднократное нарушение посредником при трудоустройстве стст. 36 и 38 Закона Украины «О занятости населения».

Как сообщала «Фраза», 14 декабря 2017 года родственники 15 украинских моряков с судна «Free Neptune» обратились с просьбой к президенту Украины спасти жизни и вернуть их домой. Из документа следует, что 15 украинцев оказались брошены работодателем без еды, воды, медицинской помощи и возможности вернуться в Украину на борту судна «Free Neptune» в порту Сахар (Султанат Оман).