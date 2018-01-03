Оптимистичный Марчук считает, что война на Донбассе продлится чуть меньше, чем 25 лет

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, бывший глава СБУ, бывший премьер-министр Украины, бывший министр обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук прогнозирует, что война на Донбассе закончится раньше, чем через 25 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению политика, наша ситуация немного похожа на конфликт вокруг Северной Ирландии.

«На мой взгляд, никакой угрозы большой войны нет. Понятно, что Россия использовала, и будет использовать любой способ (манипуляции). Что такое Javelin? Это очень эффективное оружие», — заявил Марчук в эфире «5 канала», комментируя предоставление США Украине летального оружия, сообщает LIGA.net.

По его словам, гибридная война на Донбассе закончится раньше, чем в Нагорном Карабахе. «Я думаю, что может быть ситуация урегулирована в Донбассе и значительно раньше. Не просто очень. Да, мировая практика знает, Нагорный Карабах (25 лет), Северная Ирландия за 20 лет, Колумбия — за 50 лет, Палестина... Но там другие составляющие. Немного в Северной Ирланлии похож на наш. Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством», — объяснил Марчук, допустив, что ситуация может развиться и в невыгодном свете для Украины.

«Потому, что Россия опередила запад, не говоря уже об Украине, разорвав несколько больших важных мировых соглашений, которые обеспечивали баланс и стабильность. Вышла из договора о вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум», — заключил политик.

Как сообщала «Фраза», в мае 2016 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что жля мирной деоккупации Донбасса в Украине есть 5 лет, из которых один год наша страна уже потеряла. Далее вернуть оккупированные территории можно будет только военным путем.

В ноябре того же года Тука заявил, что возвращение Донбасса состоится в 2017, максимум, в 2018 году.

В августе 2017 года Командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров заявил, что у него есть «такое внутреннее ощущение, что война продлится недолго». «Или будут найдены действенные рычаги влияния на Путина, или его просто не станет», — объяснил генерал.

Прогнозы экспертов о том, когда и чем закончится война на Донбассе, читайте здесь.