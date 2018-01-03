Украинка пыталась вывезти в Румынию несовершеннолетнего ребенка по «липовым» документам

Сегодня, 3 января, ночью украинские пограничники помешали незаконному вывозу в Румынию несовершеннолетнего ребенка. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в ведомстве, в пункт пропуска «Порубное» на паспортный контроль прибыла женщина, которая вместе с ребенком, 2005 года рождения, направлялась в Румынию. Во время проверки документов украинка предъявила доверенность на вывоз ребенка за границу, содержащую признаки подделки.

По данному факту была проинформирована Национальная полиция по признакам возможного преступления, предусмотренного ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Мать вместе с ребенком вынуждены были остаться на территории Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине июня 2017 года таможенники задержали гражданку Украины, которая пыталась нелегально в чемодане провезти в Польшу своего сына.

Напомним, в марте 2009 года пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» итальянку, которая пыталась незаконно вывезти из Украины трехмесячного младенца.

В мае того же года на харьковском вокзале сотрудники Госпогранслужбы задержали женщину, которая пыталась незаконно вывезти в Россию трехлетнюю девочку.