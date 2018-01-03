Семье Ноздровской обещают охрану, а у следствия уже есть основные версии

Правоохранительные органы предоставят охрану дочери и родителям убитой правозащитницы Ирины Ноздровской. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом активистам заявил руководитель управления полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

«Сегодня нам пообещали, что сейчас дочери и родителям Ноздровской будет выделена государственная охрана. Это действительно важно», — заявила активистка Лидия Гончаренко, сообщает «Укринформ».

Кроме того, по ее словам, активисты договорились с правоохранительными органами о ежедневных отчетах о ходе расследования убийства Ноздровской.

«Чтобы каждый день был отчет, и дело было раскрыто и незаангажированно», — заявила активистка.



По словам пресс-секретаря Главного управления Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича, правоохранители рассматривают четыре основные версии убийства.

«Сейчас рассматриваются основные 4 версии. Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная — по последнему делу по факту ДТП, следующая — хулиганство и еще одна — что ее хотели изнасиловать», — заявил Жукович.

Он отметил, что одна из первых версий, которую правоохранители возьмут в отработку, касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская.

«Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность... Но именно мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло и это убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать», — отметил Жукович.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на наличие основных версий, другие версии не исключаются.

Напомним, Ирина Ноздровская провела собственное расследование и добилась признания вины племянника банкира Дмитрия Росошанского. Россошанский совершил ДТП, в котором погибла сестра Ирины. 27 декабря Апелляционный суд оставил в силе приговор — 7 лет заключения, хотя защита Дмитрия требовала для него амнистии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

Бывшего жениха погибшей задержали.

Вскоре появилась информация о том, что стерта вся переписка погибшей в социальных сетях.

Известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер пригрозил Украине «санкциями Магнитского», если убийство правозащитницы Ирины Ноздровской не будет должным образом расследовано.

2 января 2017 года под стенами полиции в Киеве активисты, требующие расследования убийства правозащитницы Ноздровской напали на главу областной полиции Дмитрия Ценова.

Вскоре в в СМИ попала информация о возможной причине смерти Ноздровской. На теле правозащитницы обнаружены несколько ножевых ранений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что гибель правозащитницы Ирины Ноздровской является убийством и это - вызов для государства.