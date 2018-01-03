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Главные новости за 2 января 2018 года

Главные новости за 2 января 2018 года

Из соцсетей исчезла вся переписка убитой правозащитницы, а в деле появился новый персонаж. Следствие по делу о смерти правозащитницы Ирины Ноздровской допросило около 50 человек. На данный момент стерта вся переписка погибшей в социальных сетях. «Мы проводим ряд следственных действий. Уже около 50 человек допросили. Создана мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник управления», — сказал пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

Жених убитой правозащитницы ссылается на 63-ю статью и уверяет, что с погибшей давно расстался. Бывшего жениха правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой нашли в одной из рек Киевской области, задержали. О задержании Сергеева сообщил его отец — Виктор Сергеев. По словам Сергеева, его сына допрашивают как подозреваемого.

Из-за убийства правозащитницы уже начался митинг, а Украину пугают санкциями. Известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер пригрозил Украине «санкциями Магнитского», если убийство правозащитницы Ирины Ноздровской не будет должным образом расследовано. Такое заявление он сделал у себя в «Твиттер». «Все, кто участвовали в этом ужасном зверстве, должны ощутить всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе», — написал Браудер.

По словам источника, на теле убитой правозащитницы нашли колото-резаные раны. В СМИ попала информация о возможной причине смерти правозащитницы Ирины Ноздровской. На теле правозащитницы обнаружены несколько ножевых ранений. Также стало известно о том, что в тот момент, когда нашли тело, на Ирине был только бюстгальтер.

В Шепетовке водитель сбил молодую мать с детской коляской и скрылся с места ДТП. В городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил 21-летнюю женщину, которая шла по тротуару с двухлетней дочкой в коляске. Мать погибла на месте ДТП, ребенка доставили в реанимацию. Машина неслась с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки.

В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать. Появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла 21-летняя женщина, а ее двухлетний ребенок получил тяжелые травмы. Запись появилась на канале Youtube шепетовского «Like TV». На видео видно, что водитель автомобиля Mercedes на повороте вылетел на тротуар, где стояла женщина с коляской.

В Черном море со стрельбой был задержан сухогруз с крупной партией контрабанды. В Черном море в последние часы 2017 года был задержан со стрельбой сухогруз под флагом Танзании с крупной партией контрабанды на борту. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Военно-морских сил Украины. На борту судна оказалось 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Сухогруз следовал по маршруту Очамчира (Грузия, непризнанная Республика Абхазия) — Варна (Болгария). О том, что он может быть задействован в незаконных операциях.

В Николаеве националисты весьма оригинально отметили день рождения Бандеры. В Николаеве националисты в честь дня рождения Степана Бандеры подняли красно-черный флаг УПА над зданием областного управления Национальной полиции. Акцию вечером 1 января провели члены ВО «Свобода», которые называют свои действия традиционными. «Уже традиционное мероприятие с вывешиванием красно-черного флага над николаевским областным управлением полиции в этом году не обошлось без смешного общения с работниками полиции. Уже после закрепления флага прибежали 2 полицейских с вопросом „а что вы здесь делаете?“. Далее состоялось несколько смешных диалогов», — заявил «свободовец» Владимир Губский.

Пассажиров поезда «Запорожье — Киев» экстренно пересадили на другой из-за задымления. Пассажиров скоростного поезда «Запорожье — Киев» пересадили на другой поезд из-за задымления, они прибыли в Киев с задержкой. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци». Как отметили в ведомстве, поезд производства Крюковского завода отправился из Запорожья 1 января, однако на подъезде к станции Новогуполивка в нем обнаружили запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона № 1).

В Раде признали, что украинцы крепко недоедают мяса. Украинцы потребляют мяса на 30% меньше, чем это рекомендовано нормами питания. Об этом говорится в тексте пояснительной записке к законопроекту № 7420-1 о снижении НДС на некоторые виды сельхозпродукции. В частности, как сообщается, 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 29,5% мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов — на 38,1%, яиц на 22%, чем это рекомендовано нормами питания, рекомендованных Украинским НИИ питания.

Этой ночью Луна подарила жителям Земли настоящее шоу. В ночь с 1 на 2 января 2018 года жители Земли наблюдали редкое полнолуние, которое уже назвали главным суперлунием 2018 года. Луна подошла к Земле в 23:56 по Киеву очень близко – на 356565 км, а в 04:25 произошло полнолуние. В моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче.

Тэги: митинг, Киев, ДТП, Запорожье, Украина, убийство, общество, смерть, поезд, Николаев, Луна, видео, криминал, Киевская область, Шепетовка

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