Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на убийство юристки, засудившей убийцу своей сестры

1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области нашли обнаженное тело женщины. Как выяснилось, погибшей оказалась исчезнувшая накануне Нового года юрист Ирина Ноздровская.

Как сообщается на официальной странице Министерства внутренних дел в Facebook, тело погибшей обнаружили в реке села Димидов Вышгородского района.

Как пишет на своей странице в Facebook шеф-редактор «Обозревателя» Анна Молчанова, Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на машине племянник председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По ее словам, из-за усилия юристки водитель машины оказался в тюрьме.

Кроме того, Молчанова пишет, что Ноздровской неоднократно угрожали родственники и друзья водителя.

«В пятницу 29 декабря Ира выехала с работы (в Киеве). В 17 часов она последний раз разговаривала по мобильному с мамой, сказала, что находится на Петровке или в Петровцах (мама не разобрала). По последней информации (31.12), Ира доехала на маршрутке до Старых Петровцов. После этого Ира перестала выходить на связь. Телефоны отключены. Приблизительный маршрут движения: метро Петровка — село Демидив Вышгородского района. Обычно ездила домой маршруткой от метро Героев Днепра», — написала Молчанова, призвав неравнодушных помочь семье погибшей.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил, что следствие по делу о смерти Ноздровской уже допросило около 50 человек. «Мы проводим ряд следственных действий. Уже около 50 человек допросили. Создана мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник управления», — сказал Жукович, добавив, что у полиции еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы. Жукович пояснил, что правоохранители будут проводить ряд следственных действий с вещами погибшей и с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей.

Позже он также подтвердил, что в ходе следственных действий был задержан бывший жених убитой. «Мы стараемся раскрыть преступление. Я допускаю, что его могли задержать для проведения следственных действий», — заявил Жукович, комментируя соответствующую информацию.

Он также сообщил, что следствие уточнило одну из версий убийства. «Мы рассматривали ее служебную деятельность, то, чем она занималась на работе и то, что она расследовала и помогала расследовать определенный ряд уголовных производств. Но сейчас мы действительно уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, вероятно, и случилось это убийство. Мы ее поставили одной из первых, чтобы отработать», — рассказал Жукович после встречи с инициативной группой представителей общественности, требующей расследования преступления.

Всего же основных версий у следствия четыре: «Это, как я уже сказал, ее профессиональная деятельность. Вторая — уже более конкретизированная, по последнему делу по факту дорожно-транспортного происшествия. Следующая — хулиганство. И еще одна версия — это то, что ее хотел кто-то изнасиловать».

Жукович также подчеркнул, что остальные версии они «не отбрасываются — мы их тоже будем проверять». Он отметил, что в настоящее время проходит судебно-медицинская экспертиза, которая даст заключение о всех полученных телесных повреждениях. «К сожалению, у нас еще нет окончательных выводов судебно-медицинской экспертизы, но, думаю, скоро они у нас появятся, мы тогда поймем, от чего наступила смерть Ирины, и будем идти в этом направлении», — рассказал представитель Киевского облуправления Нацполиции.

Он рассказал, что полиция держит контакт с инициативной группой. «Мы обменялись телефонными номерами и будем постоянно на связи в ракурсе того, что мы, как полицейские, будем доносить им ту информацию, которая есть у следствия, что у нас есть, а они, в свою очередь, тоже будут нас информировать, что они со своей стороны нашли, что они установили», — сообщил он.

При этом Жукович отметил, что эта информация не всегда будет освещаться в СМИ, сославшись на тайну следствия.

В свою очередь, правозащитница и подруга погибшей Тамара Харчилава в Facebook написала, что у родителей задержанного в доме проходят обыски, а его доставили в райотделение полиции.

Она также заявила, что не верит в возможность самоубийства Ноздровской: «Нет. Я в это не верю. У нее мать после смерти сестры не хотела жить. Ира ее выводила из этого психологического состояния. Я удивлялась тому, как она сильная».

Сам задержанный, бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания. После приезда адвоката в участок полиции, мужчина сослался на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. До этого его спрашивали об отношениях с Ириной.

«С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам быть вместе», — рассказал Сергеев.

«Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно ... Но так вот оно теперь все. Я так любил... », - сказал он, добавив, что в последний раз видел Ирину в августе 2017 года у метро. «Я ее последний раз видел в августе возле Майдана Незалежности. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их два было, как она их называла основными. Плюс она очень заботились о своей семье», — отметил Виталий Сергеев.

На вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, мужчина ответил, что не имеет никаких предположений. «Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать. Не знаю, честно», — сказал он.

Также Виталий объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не как подозреваемого, о чем заявлял его отец.

Колишній наречений вбитої юристки Ноздровської розповів, що його допитували як свідка pic.twitter.com/bEmyUm4YQ5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) January 2, 2018

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что вопрос раскрытия убийства юриста Ирины Ноздровской находится на личном контроле главы Национальной полиции Украины Сергея Князева. «Проведение необходимых мер по раскрытию убийства И.Ноздровской взято на личный контроль главой Нацполиции С.Князевым и на соответствующий контроль министром внутренних дел», — написал Аброськин.

По его словам, для расследования убийства создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. «Ради раскрытия преступления полиция использует все возможные инструменты, которые предоставлены самым „гуманным к преступникам“ законодательством Украины», — отметил первый замглавы Нацполиции.

При этом он призвал не делать пиар на убийстве Ноздровской и не комментировать следствие до приговора суда. «Мы — не боги, гарантировать раскрытие всех преступлений не можем, но отмечаю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы Ноздровской были установлены и задержаны», — написал Аброськин.

Первый замглавы Нацполиции сообщил, что с 30 декабря 2017 года по 1 января 2018 года включительно на территории Украины было совершено 18 убийств, из них по 12 подозреваемые были установлены и задержаны. Также имело место 35 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, установлены и задержаны подозреваемые по 22 из них.

Прокуратура Киевской области требует от полиции тщательно отработать всех лиц, контактировавших с найденной убитой юристом Ириной Ноздровской накануне ее исчезновения, а также и тех, от кого Ноздровской поступали угрозы, и другие важные обстоятельства. Как сообщается на официальной странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook, прокуратура Киевской области взяла на особый контроль ход досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), на данное время в нем назначена судебно-медицинская экспертиза. «Будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы лица, причастные к убийству, понесли суровую ответственность», — говорится в заявлении.

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов пообещал взять дело на личный контроль и отчитаться уже через 2 недели. Он также согласился на создание инициативной группы из представителей общественности. «Я согласен работать с вами как с общественностью», — сказал Ценов.

«После осмотра места происшествия тело Ноздровской было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления характера телесных повреждений, причины смерти пострадавшей и проведения ряда оперативных мер. Нами отработаны более, чем 20 камер, которые стоят по пути движения Ирины с места работы до дома. Кроме того, на сегодня сформирована мощная группа, оперативное подразделение полностью поднято по тревоге. Сейчас на территории, где мы нашли тело, проводится дополнительный осмотр места событий, дополнительные меры, направлены на получение информации, которая для нас имеет значение в расследовании уголовного производства», — рассказал главный киевский полицейский.

Он также подчеркнул, что «версия самоубийства не рассматривается. Однозначно». При этом по его словам, Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в ее адрес.

Глава профсоюза МВД Илья Кива заявил, что гибель Ноздровской может быть как самоубийством или убийством, во время которого женщину сбросили с моста. В частности, по его словам, убийство может быть связано с правозащитной профессиональной деятельностью Ноздровской. «Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи и уточняются новые версии относительно этого события. Родственники были извещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь», — добавил Кива.

Знакомый погибшей Андрей Хилько сообщил, что из Facebook убитой кто-то стер все сообщения, а в этой истории появился подозрительный персонаж, который заявил, что семья погибшей снимает обвинения с племянника судьи, который сбил насмерть сестру Ноздровской. «Мы договорились встретиться с 18-летней дочкой Иры Настей. Настя должна была привезти Ирин ноутбук. Но Настя приехала не сама — ее привез какой-то мужчина. На мой вопрос, кто он, он грубо ответил: «А вам какая разница?» А потом сказал: «Я дальний родственник». Он заявил, что уже заходил в ноутбук Ирины, но ничего не нашел, потому что все ее сообщения удалены. «Не может быть! — говорю. — С чего бы она удаляла все сообщения?» «Значит кто-то узнал пароль и удалил», — ответил «дальний родственник», — рассказал он.

Как утверждает Хилько, сама Настя в этот момент молчала, опустив глаза. «Потом этот мужчина заявил: „Мы решили, что снимаем все обвинения с того водителя. У нас к ним претензий больше нет“. Эти слова повергли меня в ступор. Ира не раз говорила, что сделает все, чтобы наказать убийцу сестры. А тут Ира пропадает и появляется человек, который говорит, что у них нет к водителю никаких претензий!», — добавил он.

Хилько подчеркнул, что когда они все вместе прибыли в Печерское райуправление полиции, мужчина, заметив в здании полиции камеры видеонаблюдения, тут же вышел на улицу.

«Я еще раз спросил у Насти, кто это. Она, не глядя мне в глаза, повторила: „Дальний родственник“ и больше не ответила ни на один мой вопрос», — рассказал он.

Также Хилько заявил, что после того как покинул здание полиции, заметил за собой слежку.

По данным блогера Екатерины Золотаревой, отец убийцы сестры Ноздровской угрожал ей прямо в зале суда за несколько дней до убийства. «Угрозы, которые Ирина неоднократно получала в личку (и о которых прекрасно знали в полиции), прозвучали из уст отца убийцы прямо в зале суда: „Ты плохо кончишь!“, — сказал он. И буквально через два дня Ирина исчезла без вести. А сегодня стало известно, что ее нашли мёртвой в реке, голую...», — написала Золотарева на своей странице в Facebook.

При этом она провела параллели с историей в николаевской Врадиевке, которая произошла незадолго до Революции Достоинства.

Информацию о публичных угрозах со стороны Россошанского также подтверждает народный депутат Украины Мустафа Найем. «В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости — Дмитрия Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. В пятницу, 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы — суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого прямо угрожал Ирине: „Ты плохо кончишь“», — написал он на своей странице в Facebook.

По мнению юриста-криминолога Анны Маляр существует связь между датой исчезновения Ноздровской и решением апелляционного суда, по которому Россошанскому отказали в амнистии. «Но такое совпадение не стоит сразу толковать как доказательство причастности Россошанского или его окружения к убийству. Ведь новое рассмотрение дела, на которое она была направлена апелляционным судом, может пролить свет не только на преступные действия Россошанского, — считает эксперт. — Возможно, Ирина собрала доказательства фальсификации экспертизы на содержание наркотических веществ в крови, о котором она неоднократно заявляла в СМИ. А, может, это просто совпадение — до завершения следствия нельзя исключать ничего».

Также Маляр выдвинула предположение, что «преступление, вероятно, совершало лицо/лица, имеющие определенный криминальный опыт или соответствующие навыки и знания». «Преступники предусмотрительно избавились от одежды погибшей из-за наличия на нем следов крови и других доказательств. Труп сбросили в воду, а каждый час пребывания трупа в воде затрудняет дальнейшую экспертизу», — заключила Маляр.

Заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Игорь Стокоз на своей странице в Facebook посетовал на «горячие головы» с призывами «жечь», «резать» и тому подобное«.

Впоследствии, впрочем, он также опубликовал фото с места протеста, констатировав, что «пришло довольно много людей». «Каждый пришел за своим, одни кричат об отставке, другие требуют создать инициативную группу от общественности. Представитель МВД также предложил создать ее и тесно сотрудничать и контролировать ход расследования. Как всегда, горячие головы требуют решить вопрос здесь и сейчас», — написал Стокоз.

Известный британский финансист и инвестор, один из инициаторов «акта Магнитского» Уильям Браудер пригрозил санкциями из-за убийства адвоката Ноздровской. Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны ощутить всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе«, — написал Браудер на своей странице в Twitter, комментируя известие о смерти правозащитницы.

Everybody involved in this terrible atrocity should face the full force of the law. If they don’t, they and those covering up for them should face the full force of Magnitsky sanctions in the West https://t.co/TYyNAGNyot — Bill Browder (@Billbrowder) January 1, 2018

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что расследование убийства Ирины Ноздровской — это тест для государства на способность защитить женщин-активисток. «Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике, — написал он на своей странице в Twitter. — Убийство Ирины Ноздровской — вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить».

Словом року в багатьох словниках став фемінізм.У нас стало краще з жін.конгресами,але не з домашнім насильством і роллю жінок в політиці.Вбивство І.Ноздровської-виклик д/держави та тест д/сусп-ва на здатність захист жінок-активісток,справедливість взагалі і спроможність її забезп — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 2, 2018

Посольство США в Украине шокировано гибелью Ирины Ноздровской и призывает наказать виновных. «Потрясены и опечалены смертью активистки Ирины Ноздровской. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее друзьям и родственникам», — говорится в сообщении на странице посольства в Twitter. «Те, кто ответственен, должны предстать перед правосудием», — убеждены в посольстве.

Приголомшені та засмучені вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким та родичам. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 2, 2018

Лидер политического движения «Рух новых сил», бывший президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили убежден, что «нет смысла просить у власти защиты и правосудия. Эта власть сама и есть первопричиной этой ситуации». «Убийство Ирины Ноздровской — это следствие власти этой преступной системы. Она позволила себе бороться с несправедливостью, не идти на компромисс, не испугаться угроз. Ее убили. Как избили полтавскую судью Ларису Гольник за ее несгибаемую позицию, как преследуют судью Ларису Цокол, принявшую независимое от Банковой решение , как кинули за решётку трех бойцов „Донбасса“ за участие в акциях протеста под верховной Радой. Как преследуют еще тысячи других смелый, честных и непреклонных украинцев. Это все звенья одной цепи», — написал политик на своей странице в Facebook.

Общественный деятель Лилия Коваленко сообщила, что, по данным полиции, основной версией по делу убийства юристки Ирины Ноздровской является возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского. По ее словам, тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя убийство, указала на необходимость усиления силовых структур и истинную реформу судов. «Реформа судов сегодня является ключевой задачей и вызовом. И это, кстати, и о дискуссии по Антикоррупционному суда. Не бывает так, что в стране создадут один идеальный суд с ангелами в мантиях, а другие останутся вот такими бездушными и бесфемидными», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, нужно сделать так, чтобы каждый украинский суд «стал антикоррупционным», а не создавать «еще один идеальный новый орган».

Кроме того, первый вице-спикер парламента отдельно обратила внимание на реформу правоохранительных органов. «ВР выделила достаточно средств из нашего небогатого бюджета на их финансирование и содержание. Наши западные партнеры помогали с реформированием. Но мы ждем от правоохранителей не только милых улыбок, а и жесткой борьбы с преступностью, бытовой преступностью, насилием», — отметила она, добавив, что нужно усилить функции следствия.

Пользователи соцсетей активно обсуждают случившееся, выясняя новые обстоятельства трагедии и требуя найти и наказать виновных. При этом все чаще при этом звучат призывы к совершению самосуда. Однако находятся и те, кто видит в происходящем политическую подоплеку.