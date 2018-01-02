Сегодня - 02.01.2018
Архив
Новости
ТОП:

Климкин прокомментировал убийство Ноздровской, а активисты узнали кое-что интересное

Климкин прокомментировал убийство Ноздровской, а активисты узнали кое-что интересное

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что гибель правозащитницы Ирины Ноздровской является убийством и это вызов для государства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Климкин написал в своем Twitter.

«Словом года во многих словарях стал „феминизм“. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике», — говорится в сообщении министра.

«Убийство И. Ноздровской — вызов для государства и тест для общества на способность защиты женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить», — отметил Климкин.



В то же время, как уточняет «Украинская правда», активисты узнали от полиции, что основной версией по делу убийства юристки Ирины Ноздровской является возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского.

Как рассказала киевский общественный деятель Лилия Коваленко, тело женщины нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

Напомним, Ирина Ноздровская провела собственное расследование и добилась признания вины племянника банкира Дмитрия Росошанского. Россошанский совершил ДТП, в котором погибла сестра Ирины. 27 декабря Апелляционный суд оставил в силе приговор — 7 лет заключения, хотя защита Дмитрия требовала для него амнистии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

Бывшего жениха погибшей задержали.

Вскоре появилась информация о том, что стерта вся переписка погибшей в социальных сетях.

Известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер пригрозил Украине «санкциями Магнитского», если убийство правозащитницы Ирины Ноздровской не будет должным образом расследовано.

2 января 2017 года под стенами полиции в Киеве активисты, требующие расследования убийства правозащитницы Ноздровской напали на главу областной полиции Дмитрия Ценова.

Вскоре в в СМИ попала информация о возможной причине смерти Ноздровской. На теле правозащитницы обнаружены несколько ножевых ранений.

Тэги: убийство, расследование, политика, криминал, Ирина Ноздровская

Комментарии

Колонка автора
01.01.18 10:33

Не туристический Киев. Почему это хорошо

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

02.01.18 12:47

Экономическое наследие-2017: пролог будущих катаклизмов

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

#Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на убийство юристки, засудившей убийцу своей сестры

#Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на убийство юристки, засудившей убийцу своей сестры
02.01.18 16:32
100
Последние новости
02.01.18 16:32

#Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на убийство юристки, засудившей убийцу своей сестры
02.01.18 16:18

Климкин прокомментировал убийство Ноздровской, а активисты узнали кое-что интересное
02.01.18 15:59

В харьковском кафе иностранцы с помощью оружия решили выяснить отношения
02.01.18 15:52

В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
02.01.18 15:32

В харьковской больнице подросток напал с ножницами на санитарку
02.01.18 15:27

По словам источника, на теле убитой правозащитницы нашли колото-резаные раны
02.01.18 14:42

Киевлянин расстрелял слишком шумных соседей
02.01.18 14:26

Фееричное выступление Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось не менее фееричным скандалом
02.01.18 14:10

Убийство Ноздровской: активисты едва не побили главу облполиции и решили тоже участвовать в расследовании
02.01.18 14:02

В Раде признали, что украинцы крепко недоедают мяса

Интервью

31.12.17 09:28

Андрей Шахов: Летний проигрыш «Динамо» от «Янг Бойза» был самым большим спортивным разочарованием в 2017 году

Автор: Дмитрий Факовский

Фото и Видео
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
В харьковской больнице подросток напал с ножницами на санитарку
В харьковской больнице подросток напал с ножницами на санитарку
Киевлянин расстрелял слишком шумных соседей
Киевлянин расстрелял слишком шумных соседей
Фееричное выступление Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось не менее фееричным скандалом
Фееричное выступление Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось не менее фееричным скандалом
Соседи рассказали подробности того, как суицидник убил ребенка в Запорожье
Соседи рассказали подробности того, как суицидник убил ребенка в Запорожье
Из-за убийства правозащитницы уже начался митинг, а Украину пугают санкциями
Из-за убийства правозащитницы уже начался митинг, а Украину пугают санкциями
В Черном море со стрельбой был задержан сухогруз с крупной партией контрабанды
В Черном море со стрельбой был задержан сухогруз с крупной партией контрабанды
Этой ночью Луна подарила жителям Земли настоящее шоу
Этой ночью Луна подарила жителям Земли настоящее шоу
В новогоднюю ночь в Запорожье самоубийца, выпрыгнув из окна, убил ни в чем не повинного мальчика
В новогоднюю ночь в Запорожье самоубийца, выпрыгнув из окна, убил ни в чем не повинного мальчика
Празднующие Новый год возле главной елки страны доставили немало головной боли коммунальщикам
Празднующие Новый год возле главной елки страны доставили немало головной боли коммунальщикам
fraza.ua

Опрос

Нужен ли Украине третий Майдан?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов
Технический директор:
Иван Данишевский