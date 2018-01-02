Климкин прокомментировал убийство Ноздровской, а активисты узнали кое-что интересное

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что гибель правозащитницы Ирины Ноздровской является убийством и это вызов для государства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Климкин написал в своем Twitter.



«Словом года во многих словарях стал „феминизм“. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике», — говорится в сообщении министра.

«Убийство И. Ноздровской — вызов для государства и тест для общества на способность защиты женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить», — отметил Климкин.

Словом року в багатьох словниках став фемінізм.У нас стало краще з жін.конгресами,але не з домашнім насильством і роллю жінок в політиці.Вбивство І.Ноздровської-виклик д/держави та тест д/сусп-ва на здатність захист жінок-активісток,справедливість взагалі і спроможність її забезп — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 января 2018 г.

В то же время, как уточняет «Украинская правда», активисты узнали от полиции, что основной версией по делу убийства юристки Ирины Ноздровской является возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского.



Как рассказала киевский общественный деятель Лилия Коваленко, тело женщины нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

Напомним, Ирина Ноздровская провела собственное расследование и добилась признания вины племянника банкира Дмитрия Росошанского. Россошанский совершил ДТП, в котором погибла сестра Ирины. 27 декабря Апелляционный суд оставил в силе приговор — 7 лет заключения, хотя защита Дмитрия требовала для него амнистии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

Бывшего жениха погибшей задержали.

Вскоре появилась информация о том, что стерта вся переписка погибшей в социальных сетях.

Известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер пригрозил Украине «санкциями Магнитского», если убийство правозащитницы Ирины Ноздровской не будет должным образом расследовано.

2 января 2017 года под стенами полиции в Киеве активисты, требующие расследования убийства правозащитницы Ноздровской напали на главу областной полиции Дмитрия Ценова.

Вскоре в в СМИ попала информация о возможной причине смерти Ноздровской. На теле правозащитницы обнаружены несколько ножевых ранений.