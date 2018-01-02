В харьковском кафе иностранцы с помощью оружия решили выяснить отношения

В канун Нового года в Харькове на улице Пушкинской конфликт между двумя группами иностранцев в кафе перерос в стрельбу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает областная полиция.

31 декабря прошлого года около 23:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской стреляют из оружия.

В результате происшествия трое мужчин были доставлены в больницу. Медики оценили их состояние здоровья как удовлетворительное. После оказания помощи, мужчины самостоятельно покинули заведение.

Установлено, что в кафе на улице Пушкинской возник конфликт между двумя группами иностранцев. В результате трое мужчин были доставлены в больницу с различными травмами. Другие участники конфликта скрылись с места происшествия до приезда правоохранителей.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. По данному факту проводится проверка и устанавливаются личности всех участников события.

Ранее «Фраза» сообщала, что в воскресенье, 1 января, в Харькове 17-летний парень пытался ограбить санитарку в одном из медицинских учреждений города. Он стал угрожать женщине ножницами.

Напомним, 30 декабря 2017 года стало известно, что в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, «мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить».

Позже начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех сообщил, что в заложниках у террориста находятся 9 взрослых и двое детей.

Тогда же член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил детали инцидента. По его словам, человек, взявший заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове, изначально рассчитывал совершить вооруженное ограбление.

Ближе к ночи из помещения захваченного здания «Укрпочты» были освобождены все заложники, злоумышленник был задержан.