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В Раде признали, что украинцы крепко недоедают мяса

В Раде признали, что украинцы крепко недоедают мяса

Украинцы потребляют мяса на 30% меньше, чем это рекомендовано нормами питания. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в тексте пояснительной записке к законопроекту № 7420-1 о снижении НДС на некоторые виды сельхозпродукции.

В частности, как сообщается, 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 29,5% мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов — на 38,1%, яиц на 22%, чем это рекомендовано нормами питания, рекомендованных Украинским НИИ питания.

Авторы законопроекта связывают это с подорожанием продуктов. В связи с этим они предлагают снизить ставку НДС до 10% для мяса, молока и яиц, чтобы стабилизировать цены.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале декабря 2017 года эксперты прогнозировали рост цен на продукты питания до 20%. Рост цен может быть спровоцирован поднятием минимальной зарплаты в Украине до 4100 грн. По мнению экспертов, сам рост зарплаты ситуацию не спасет, так как все равно купить украинцы на чуть подросшие зарплаты смогут меньше, чем сейчас.

Напомним также, что Министерство обороны предлагает внести изменения в нормы утверждения продуктов питания военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований. Предусматривается замена мяса первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) на молоко.

Тэги: мясо, Верховная Рада Украины, общество, экономика, политика, питание

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