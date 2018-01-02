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Убийство Ноздровской: активисты едва не побили главу облполиции и решили тоже участвовать в расследовании

Убийство Ноздровской: активисты едва не побили главу облполиции и решили тоже участвовать в расследовании

Под стенами полиции в Киеве активисты, требующие расследования убийства правозащитницы Ноздровской напали на главу областной полиции Дмитрия Ценова. Как выяснили журналисты «Фразы», на Ценова с кулаками бросился один из участников митинга.

Он успел схватить главу полиции Киевской области за рубашку и несколько раз толкнуть. Потом его оттеснили, сообщает «Страна».

Ценов вышел к разъяренным протестующим, которые не довольны тем, что полиция ведет расследование в сторону обвинения в убийстве бывшего жениха Ирины, а не племянника председателя Вышгородского райсуда Дмитрия Россошанского, которого она хотела посадить за смертельное ДТП.

Полицейский с митинга не ушел, а остался отчитываться дальше. Он пообещал взять дело на личный контроль и отчитаться уже через 2 недели.

В то же время, как уточняет «Интерфакс-Украина», Ценов согласился на создание инициативной группы из представителей общественности.

«Я согласен работать с вами как с общественностью», — сказал Ценов.

Участники митинга начали выдвигать свои кандидатуры и поддерживать кандидатуры других людей, которые могли бы войти в состав этой группы.

В ходе митинга они требовали создать группу расследования с привлечением оперативных следователей из Киева, и допросить лиц, неоднократно угрожавших Ирине Ноздровской.

«После осмотра места происшествия тело Ноздровской было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления характера телесных повреждений, причины смерти пострадавшей и проведения ряда оперативных мер. Нами отработаны более, чем 20 камер, которые стоят по пути движения Ирины с места работы до дома. Кроме того, на сегодня сформирована мощная группа, оперативное подразделение полностью поднято по тревоге. Сейчас на территории, где мы нашли тело, проводится дополнительный осмотр места событий, дополнительные меры, направлены на получение информации, которая для нас имеет значение в расследовании уголовного производства», — рассказал Ценов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

Бывшего жениха погибшей задержали.

Вскоре появилась информация о том, что стерта вся переписка погибшей в социальных сетях.

Известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер пригрозил Украине «санкциями Магнитского», если убийство правозащитницы Ирины Ноздровской не будет должным образом расследовано.

Тэги: полиция, убийство, расследование, криминал, Ирина Ноздровская

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