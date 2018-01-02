Главные новости за 30 декабря 2017 года – 1 января 2018 года

Снижение скорости, рост тарифов и введение биометрического контроля на границе: что изменилось в Украине с 1 января. С 1 января разрешенная скорость движения в населенных пунктах будет 50 км/ч. Это установлено постановлением Кабинета министров Украины № 883 «О внесении изменений в Правила дорожного движения» от 10 ноября 2017 года. Как объяснил начальник департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, ограничение скорости до 50 км/ч будет установлено не на всех участках городов и поселков. «Есть пункт 12.8 правил дорожного движения, который предусматривает, что в конкретно определенных местах органы местного самоуправления по согласованию с полицией, могут устанавливать другие знаки. И там скорость будет выше, например на проспекте Бажана или Победы (в Киеве)», — рассказал он.

Празднующие Новый год возле главной елки страны доставили немало головной боли коммунальщикам. В центре Киева встретить Новый год собрались тысячи людей. После себя отдыхающие оставили очень много мусора. Основное гуляние было на Софийской площади, где проходили главные торжества ночи. Тротуары и клумбы усыпали пустыми бутылками из-под шампанского, коньяка и мартини.

Порошенко показал главные достижения Украины за 2017 год. Президент Украины Петр Порошенко назвал главными достижениями Украины в уходящем году безвизовый режим с ЕС и реформы — медицинскую, образовательную и пенсионную. «Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы», — написал президент, приложив к посту видео с лучшими, по его мнению, моментами уходящего года.

Неизвестный захватил отделение «Укрпочты» в Харькове и угрожает подорвать находящихся там людей. В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди. Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.

Все заложники в Харькове освобождены. Говорят, террорист хотел прославиться в соцсетях. В Харькове из помещения захваченного здания «Укрпочты» освобождены все заложники, злоумышленник задержан. К переговорам по освобождению заложников привлекли отца злоумышленника. «Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения „Укрпочты“ в Харькове, завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены», — сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Обнаружена любопытная деталь, которая объединяет теракты в Харькове и Санкт-Петербурге. Владимир Безух, захвативший заложников в отделении «Укрпошти» в Харькове, представлял себя как ясновидящего и экстрасенса в 2014 году. По данным СМИ, человек, устроивший взрыв в магазине Санкт-Петербурга, также оказался «экстрасенсом». В апреле 2014 года Безух, который, как утверждается, в 2006 году баллотировался на пост городского головы Харькова, сидя на брусчатке на площади Свободы в Харькове рассказывал, что является экстрасенсом, и предсказывал гражданскую войну в Украине и эпидемию.

В Чернигове украли бюст Пушкину, который пережил революции и две мировых войны. В городе Чернигов в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Александра Пушкина. Об этом сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей Черняков. «Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина», — написал он.

Мешок картошки, собранный школьниками с Ровенщины для воинов АТО, случайно оказался в киевском ресторане. Мешок картофеля, который для воинов, служащих в зоне проведения антитеррористической операции, собирали дети из Ровенской области, оказался в киевском ресторане. Об этом сообщил работник заведения Андрей Рыштун. «Сегодня в ресторан привезли мешок картошки, — пишет Рыштун. — Открыв и выронив его, внутри находим скрученную в трубочку бумажку, перемотанную синей и желтой лентами. Бумажку положили в пакетик, так, чтобы не повредить. Разворачиваем ее и та-дааааааам... записка воинам на востоке». Выяснилось, что мешок собирали дети с учителями в школе в Ровенской области.

Антикоррупционеры арестовали офис газеты «Вести». Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученным в результате коррупционных и других преступлений заявляет об аресте офиса газеты «Вести» в столичном торгово-офисном центре «Гулливер». 14 июля 2017 года Печерским районным судом Киева был наложен арест на 31, 32 и 33 этажи указанного здания. Далее, решением этого же суда от 28 сентября 2017 года, арестованные помещения были переданы в управление агентства, запись о чем была внесена в Государственный реестр имущественных прав 6 октября.

В ноябре украинцы задолжали за тепло и горячую воду без малого 10 млрд гривен. В ноябре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 6,5 млрд грн, что составило лишь 70,6% начисленных за этот период сумм. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины. В частности, как сообщается, задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий по сравнению с предыдущим месяцем поднялась и составила 3 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов также не изменилась и составила 400 млн грн.

«Теневое ЦРУ» сделало прогноз для Украины на 2018 год. Американский аналитический центр «Стратфор» прогнозирует в 2018 году продолжение войн в Украине и Сирии, экономическую взаимозависимость, взаимное недоверие и ненадежные гарантии безопасности в мире. Согласно прогнозу в будущем году в Украине также ожидаются протесты и потрясения во власти, которые могут привести к досрочным выборам. Аналитики не предполагают уход Украины с прозападного курса из-за войны на востоке. Однако отмечается, что ожидать завершения войны не стоит, хотя и есть определенный прогресс в переговорах между США и Россией в этом вопросе. В частности, указывают на прогресс в переговорах по миротворцам на Донбассе.

В Иране четвертый день бушуют беспорядки. Президент США открыто выступил в поддержку протестующих. В Иране четвертый день бушуют антиправительственные протесты. За последние трое суток арестованы десятки человек, есть информация о гибели двух демонстрантов. Волна антиправительственных демонстраций, вызванная, в частности, недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала самой крупной с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, последовавшие за спорным переизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Израиль вслед за США вышел из ЮНЕСКО. 29 декабря Израиль официально объявил о выходе из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Это решение должно вступить в силу 31 декабря 2018 года. Информацию о выходе Израиля подтвердила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. При этом она заявила, что «глубочайше сожалеет» о случившемся.

В Великобритании сделали неутешительный прогноз на будущий год. В новом году может произойти худший гуманитарный кризис с 1945 года. Такой прогноз сделала государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт. В марте ООН посчитала, что крупнейший со времен основания организации гуманитарный кризис наступил в 2017 году. Причиной тому стали события в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.