Смерть под елкой: молодые супруги погибли на пожаре в маленькой квартире в Николаеве

В Николаеве во время пожара в квартире 9-этажного дома погибла молодая пара. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, трагедия случилась на рассвете 1 января.

В частности, как сообщается, пожарных вызвал сосед. Он рассказал, что проснулся и услышал резкий запах дыма, а когда поднялся этажом выше и попытался открыть входную дверь в квартиру, но ручка была очень горячая.

Когда спасатели попали в квартиру, то обнаружили на месте тела двух погибших людей: супружеской пары — 27-летнего мужчины и 25-летней женщины.

В 7:17 пожар был локализован на площади 15 кв. м, в 7:40 — ликвидирован. Предварительная причина — короткое замыкание электросети.

К тушению было привлечено 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Дополнительно на месте работали бригады: скорой медицинской помощи, ООО «Николаевгаз», ООО «Николаевоблэнерго», сотрудники патрульной полиции и оперативно-следственная группа полиции.

Как сообщала «Фраза», 29 декабря 2017 года В Нью-Йорке в районе Бронкс вспыхнул пожар в многоквартирном доме, унесший жизни 12 человек.