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Под Киевом найдено тело юристки, засудившей убийцу своей сестры

Под Киевом найдено тело юристки, засудившей убийцу своей сестры

В Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», полиция предполагает, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская.

Как сообщается на официальной странице Министерства внутренних дел в Facebook, тело погибшей обнаружили в реке села Димидов Вышгородского района. «Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова.

При этом в полиции не указывают имя жертвы, однако, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киевской области Николая Жуковича, это может быть правозащитница Ирина Ноздровская. При этом Жукович сослался на показания ее знакомых и родных.

Как пишет на своей странице в Facebook шеф-редактор «Обозревателя» Анна Молчанова, Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на машине племянник председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По ее словам, из-за усилия юристки водитель машины оказался в тюрьме.

Кроме того, Молчанова пишет, что Ноздровской неоднократно угрожали родственники и друзья водителя.

27 декабря прошло заседание Апелляционного суда Киева по делу Россошанского, на котором ему отказали в амнистии. Ноздровской удалось убедить суд в своей позиции.

Как сообщает «24», тело Ирины нашел местный житель, который выгуливал собаку. Женщина была голой, из одежды на теле были только носки и пояс. Причину смерти эксперты назвать не могут. Вскрытие тела смогут провести только завтра.

На месте трагедии находятся и родственники погибшей. Отец Ирины в отчаянии, с ним работают психологи.

Отметим, Ноздровская была объявлена в розыск 30 декабря Вышгородским управлением полиции, о чем оно сообщило на своей странице в Facebook.

Тэги: убийство, криминал, Киевская область

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