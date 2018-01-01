Снижение скорости, рост тарифов и введение биометрического контроля на границе: что изменилось в Украине с 1 января

С 1 января разрешенная скорость движения в населенных пунктах будет 50 км/ч. Как выяснили журналисты «Фразы», это установлено постановлением Кабинета министров Украины № 883 «О внесении изменений в Правила дорожного движения» от 10 ноября 2017 года.

Как объяснил начальник департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, ограничение скорости до 50 км/ч будет установлено не на всех участках городов и поселков. «Есть пункт 12.8 правил дорожного движения, который предусматривает, что в конкретно определенных местах органы местного самоуправления по согласованию с полицией, могут устанавливать другие знаки. И там скорость будет выше, например на проспекте Бажана или Победы (в Киеве)», — рассказал он.

Как сообщает «Укринформ», с 1 января 2018 года также значительно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения. За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз — до 10 200 грн. А за повторное такое нарушение — 40 800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 гривен.

Отныне за превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3400 грн. Ранее он был 510 грн.

За то, что водитель покинул место ДТП, теперь придется заплатить 3 400 вместо 225 грн раньше. К тому же, такое нарушение предусматривает возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Также вступает в силу постановление правительства об изменении «Положение о порядке выдачи удостоверения водителя». Теперь срок действия водительского удостоверения, полученного впервые, составит два года. Если за это время водитель не получит три или более штрафов за нарушение правил дорожного движения, удостоверения будут выдавать на 30 лет. В противном случае придется повторно сдавать экзамены на знание ПДД.

В то же время, как сообщает 112.ua со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Артема Шевченко, с 1 января не заработает фото- и видеофиксация нарушений, связанных с превышением скорости. «Полиция готовится к тому, чтобы начать измерять это нарушение. Сейчас она этого не делает из-за отсутствия определенных технических устройств, но активно готовится, чтобы начать это делать. Видео- и фотофиксация правонарушений не заработает с 1 января. С 1 января значительно активизируется работа над этим», — объяснил чиновник.

В МВД прогнозируют, что автоматическая фиксация превышения скорости заработает в первом квартале 2018 года. Однако отмечается, что такая фиксация может начаться во второй половине этого года.

Кроме того, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Министерства финансов Украины, с 1 января 2018 года в стране запускается процесс монетизации субсидий.

Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа. Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий — поставщиков услуг.

На втором этапе — подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т. д.).

На третьем этапе — монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

«Сейчас правительством принято решение о введении первого этапа, который вводит с 1 января 2018 монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг», — говорится в сообщении Минфина.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Государственной пограничной службы, с 1 января в пунктах пропуска на украинской границе заработал биометрический контроль иностранцев. Пограничники утверждают, что введение биометрического контроля повысит безопасность и удобство пересечения украинской границы.

«Работники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки 5 пальцев правой руки. Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечнем 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска. Остальные иностранцев — по результатам анализа и оценки рисков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что система биометрического контроля установили на 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом.

«Для этого Госпогранслужбе было выделено 300 миллионов гривен. В частности, оборудовано более 1200 рабочих мест и доукомплектировано более 400 автоматизированных рабочих мест сканерами отпечатков пальцев, развернуто более 320 новых рабочих мест на I-й и II-й линии контроля, а также более 420 в железнодорожных пунктах пропуска, модернизировано хранилище хранения биометрических данных» , - сообщили на сайте пограничников.

С начала суток биометрический контроль на украинской границе прошли более 2,7 тысячи иностранцев и лиц без гражданства, из которых 500 — граждане России.

Как сообщает ФАКТИ.ICTV, с 1 января в Украине повышается минимальная зарплата и прожиточный минимум. В частности, предусмотрено повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2018 года на 16,3% — до 3,723 тыс. грн в месяц.

Прожиточный минимум установлен на уровне 1700 грн с 1 января 2018 года, 1777 грн — с 1 июля, 1853 грн — с 1 декабря.

С 1 января вступают в силу некоторые нормы пенсионной реформы о выходе на пенсию. С 1 января 2018 года право на пенсию по возрасту в 60 лет будет у тех граждан, которые имеют 25 лет страхового стажа. Для достигших 65-летнего возраста и 30—35-летнего стажа минимальный размер пенсии будет составлять 40% от минимальной зарплаты, установленной в законе о госбюджете.

Также, как утверждается, вырастет цена на электроэнергию. Уже с 1 января она подорожает на 9,5%, а к концу года — еще на 6%. Прогнозируется рост тарифов.

Военнослужащим будут начислять зарплаты по новым механизмам — денежные выплаты увеличатся в 4,5 раза.

Военные пенсии повысят в среднем на 1,5 тыс. грн.

Кроме того, с 1 января 2018 года каждый пациент сможет получать первичную помощь бесплатно у выбранного им семейного врача, а учреждения здравоохранения обязаны отчитываться за собранные благотворительные взносы с физических и юридических лиц.

С 1 января произойдет повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию в среднем на 8,3%.

Кроме того, «Укрпочта» повышает тарифы на пересылку почтовых отправлений в среднем на 16%. Отправка посылки весом до 1 кг обойдется в 12 гривен, а тяжелых — в 14 гривен. Международные отправления подорожают на треть.

Подорожает водка. Почти 80% отечественной водки может подорожать примерно на 1 грн за бутылку 0,5 литра в связи с ростом на 91 коп. себестоимости ее производства.

С 1 января 2018 изменена процедура выезда автомашин из Украины в страны-члены ЕС. Владельцы обязаны будут иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства.

Япония с 1 января упрощает визовый режим для украинцев.

Вступает в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Наконец, с 1 января 2018 года в Украине запрещено утилизировать мусор без переработки и сортировки.