Запрещенная в Украине соцсеть «Вконтакте» озадачила россиян поздравлением с Новым годом на украинском языке

Социальная сеть «ВКонтакте» разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в соцсетях пользователи из России.

«З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком», — говорится в сообщении.

Комментариев от представителей администрации соцсети пока не поступало.

Как сообщала «Фраза», 16 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндексу». Доступ будет заблокирован на три года. Провайдеры также должны заблокировать доступ к сервисам Mail.ru.

1 июня, стало известно о том, что социальная сеть «ВКонтакте» решила закрыть свой офис в Киеве. Также свои офисы в Украине закрывает компания «Mail.ru».