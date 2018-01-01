Порошенко показал главные достижения Украины за 2017 год

Президент Украины Петр Порошенко назвал главными достижениями Украины в уходящем году безвизовый режим с ЕС и реформы — медицинскую, образовательную и пенсионную. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Twitter

«Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы», — написал президент, приложив к посту видео с лучшими, по его мнению, моментами уходящего года.

В частности, в качестве достижений и положительных моментов глава государства назвал первый полет самолета Ан-132, проведение «Евровидения» в Киеве, победы украинского бокса, в частности Александра Усика и Василия Ломаченко, участие украинский в «Играх непокоренных».

Также Порошенко напомнил об усилении украинской армии в течение года и освобождении пленных.