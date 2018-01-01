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В Чернигове украли бюст Пушкину, который пережил революции и две мировых войны

В Чернигове украли бюст Пушкину, который пережил революции и две мировых войны

В городе Чернигов в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Александра Пушкина. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей Черняков на своей странице в Facebook.

«Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина», — написал он.

Памятник Пушкину был установлен в историческом центре Чернигова — на Валу — 25 сентября 1900 года. Памятник представлял собой бронзовый бюст высотой 1,5 м, установленный на гранитном пьедестале высотой 2,8 м.

Как сообщала «Фраза», 18 декабря 2017 года в Чернигове была ограблена могила украинского писателя Михаила Коцюбинского. Неизвестные украли бронзовый бюст писателя.

Тэги: памятник, вандализм, криминал, Чернигов, Александр Пушкин

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