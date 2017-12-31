В Великобритании сделали неутешительный прогноз на будущий год

В новом году может произойти худший гуманитарный кризис с 1945 года. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз сделала государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт.

Как сообщает The Telegraph, в марте ООН посчитала, что крупнейший со времен основания организации гуманитарный кризис наступил в 2017 году. Причиной тому стали события в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.

Однако, по мнению Пенни Мордаунт, самые тяжелые времена еще впереди. «Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным», — отметила она.

На преодоление последствий кризиса Великобритания решила выделить в фонд ООН дополнительно 21 миллион долларов. Эти средства должны пойти на обеспечение питьевой водой и продуктами питания нуждающихся.

Как сообщала «Фраза», в начале декабря 2017 года астрологи сделали вои прогнозы относительно того, что нас ждет в 2018 году. По словам экспертов, страну летом ждут перевыборы, доллар будет по 40 гривен, а чиновники-иностранцы покинут Украину. Волнующий всех вопрос урегулирования конфликта на Донбассе не найдет своего полного завершения.

В середине месяца эксперт «расшифровал» очередную обложку-загадку The Economist на 2018 год.

30 декабря американский аналитический центр «Стратфор» спрогнозировал в 2018 году продолжение войн в Украине и Сирии, экономическую взаимозависимость, взаимное недоверие и ненадежные гарантии безопасности в мире.