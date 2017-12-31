Стало известно, как будут развлекать киевлян возле главной елки страны

Для киевлян и гостей столицы, которые решили праздновать Новый год на Софийской площади, подготовили насыщенную развлекательную программу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, в ночь с 31 декабря на 1 января для гостей праздника выступят:

— 23:00-23:40 — государственный эстрадно-симфонический оркестр Украины,

— 23:40-23:48 — франко-украинский певец Поль Манандиз,

— 23:48-00:05 — к украинцам обратится президент Петр Порошенко.

«Встреча Нового Года будет сопровождаться пиротехническим шоу», — отметили в КГГА.

В новом году гостей Софийской площади будут развлекать:

— 00:05-01:20 — проект «Диджей с оркестром» — DeluxeSound Dj’s & Kyiv Fantastic Orchestra,

— 01:20-01:35 — выступление «KOLA».

— 01:35-02:10 — выступление «Secret Avenue».

— 02:10-03:00 — выступление рок-группы «Epolets».

В рамках масштабного культурно-художественного проекта «НеоГод на Софии» до 14 января 2018 года будут работать также локации на Михайловской площади и Владимирском проезде.

Также предусмотрены новогодне-рождественские мероприятия в каждом районе Киева.

Как известно, в новогоднюю ночь работа столичного метро и наземного пассажирского транспорта будет продлена на 3 часа.

Как сообщала «Фраза», 8 декабря ель начали устанавливать в Киеве на Софийской площади. При этом выяснилось, что она серьезно пострадала во время транспортивки.

11 декабря СМИ рассказали о ЧП, которые случились с главной елкой страны по дороге в Киев.