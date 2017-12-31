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В Иране четвертый день бушуют беспорядки. Президент США открыто выступил в поддержку протестующих

В Иране четвертый день бушуют беспорядки. Президент США открыто выступил в поддержку протестующих

В Иране четвертый день бушуют антиправительственные протесты. Как выяснили журналисты «Фразы», за последние трое суток арестованы десятки человек, есть информация о гибели двух демонстрантов.

Как сообщает «Украинская правда», волна антиправительственных демонстраций, вызванная, в частности, недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала самой крупной с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, последовавшие за спорным переизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Субботние протесты совпали с организованными государством митингами в поддержку действующей власти и приуроченными к восьмой годовщине подавления протестов 2009 года. Проправительственные митинги проводились в 1200 городах и поселках, сообщает государственное телевидение.

В то же время антиправительственные демонстрации прошли в ряде городов и в Тегеране, где протестующие столкнулись и побили камнями силовиков около Тегеранского университета.

На видео из города Доруд, опубликованном в социальных сетях, видно двух молодых людей, которые лежат неподвижно на земле, залитые кровью, а голос за кадром говорит, что они были застрелены полицией.

Впрочем, как отмечает издание, подлинность этой видеозаписи, как и других, опубликованных во время нынешней волны протестов, пока не может быть установлена.

Другие протестующие на видео скандировали: «Я убью всех, кто убил моего брата!» Демонстранты также скандируют: «Смерть диктатору», имея в виду верховного лидера Аятолу Али Хаменеи.

Видео протестов опубликовало на своей странице в Twitter англоязычное новостное агентство IranWire.

В Тегеране и Карадже к западу от столицы протестующие разбили окна в государственных зданиях и разожгли костры на улицах.

Изображения, приведенные информационным агентством Tasnim, демонстрируют горящие мусорные контейнеры и разбитые автобусные остановки.

При этом генерал Эсмаил Коушэри, заместитель главы службы безопасности Революционной гвардии в Тегеране, заявил, что ситуация в столице находится под контролем и предупреждает, что протестующие столкнутся с «железным кулаком нации», если беспорядки продолжатся. «Если люди вышли на улицы из-за высоких цен, они не должны были скандировать эти (антиправительственные) лозунги и сжигать общественную собственность и автомобили», — сказал он.

Соединенные Штаты уже осудили десятки арестов протестующих, о которых сообщают иранские СМИ с четверга. Как написал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, «весь мир понимает, что хорошие люди в Иране хотят перемен, и если не считать огромной военной мощи Соединенных Штатов, этих людей больше всего боятся их лидеры».

Он также добавил, что «подавляющие режимы не могут существовать вечно, и наступит день, когда у народа Ирана появится выбор».

Как сообщала «Фраза», 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи с оговорками от администрации президента о последствиях и конституционности некоторых положений.

1 ноября 2017 года иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи встретился с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи он рассказал Путину, как можно изолировать США. «Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку такими способами, как отказ от доллара и замена его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях», — заявил Хаменеи,

Тэги: США, митинг, полиция, Иран, протест, мир, беспорядки, Дональд Трамп

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