В Иране четвертый день бушуют беспорядки. Президент США открыто выступил в поддержку протестующих

В Иране четвертый день бушуют антиправительственные протесты. Как выяснили журналисты «Фразы», за последние трое суток арестованы десятки человек, есть информация о гибели двух демонстрантов.

Как сообщает «Украинская правда», волна антиправительственных демонстраций, вызванная, в частности, недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала самой крупной с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, последовавшие за спорным переизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Субботние протесты совпали с организованными государством митингами в поддержку действующей власти и приуроченными к восьмой годовщине подавления протестов 2009 года. Проправительственные митинги проводились в 1200 городах и поселках, сообщает государственное телевидение.

В то же время антиправительственные демонстрации прошли в ряде городов и в Тегеране, где протестующие столкнулись и побили камнями силовиков около Тегеранского университета.

На видео из города Доруд, опубликованном в социальных сетях, видно двух молодых людей, которые лежат неподвижно на земле, залитые кровью, а голос за кадром говорит, что они были застрелены полицией.

2 young Iranian protesters killed by bullets of repressive forces. Name: Hamzeh Lashni & Hossein Rashno. Unofficial reports say there are 3 more victims in the name of Ahmad Mousavi, Mohsen Virayeshi & Mohammad Choubak.

12.30.2017 #Dorud #Lorestan Province, #Iran

#IranProtesters pic.twitter.com/WOa38QcNUm — Ahmad Batebi (@radiojibi) December 30, 2017

Впрочем, как отмечает издание, подлинность этой видеозаписи, как и других, опубликованных во время нынешней волны протестов, пока не может быть установлена.

Другие протестующие на видео скандировали: «Я убью всех, кто убил моего брата!» Демонстранты также скандируют: «Смерть диктатору», имея в виду верховного лидера Аятолу Али Хаменеи.

Видео протестов опубликовало на своей странице в Twitter англоязычное новостное агентство IranWire.

Protesters in the capital #Tehran took down a poster of Ayatollah Khamenei, Iran’s Supreme Leader, chanting «Death to You!» pic.twitter.com/DPwd44V1kl — IranWire (@IranWireEnglish) December 30, 2017

В Тегеране и Карадже к западу от столицы протестующие разбили окна в государственных зданиях и разожгли костры на улицах.

Изображения, приведенные информационным агентством Tasnim, демонстрируют горящие мусорные контейнеры и разбитые автобусные остановки.

При этом генерал Эсмаил Коушэри, заместитель главы службы безопасности Революционной гвардии в Тегеране, заявил, что ситуация в столице находится под контролем и предупреждает, что протестующие столкнутся с «железным кулаком нации», если беспорядки продолжатся. «Если люди вышли на улицы из-за высоких цен, они не должны были скандировать эти (антиправительственные) лозунги и сжигать общественную собственность и автомобили», — сказал он.

Соединенные Штаты уже осудили десятки арестов протестующих, о которых сообщают иранские СМИ с четверга. Как написал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, «весь мир понимает, что хорошие люди в Иране хотят перемен, и если не считать огромной военной мощи Соединенных Штатов, этих людей больше всего боятся их лидеры».

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

Он также добавил, что «подавляющие режимы не могут существовать вечно, и наступит день, когда у народа Ирана появится выбор».

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

Как сообщала «Фраза», 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи с оговорками от администрации президента о последствиях и конституционности некоторых положений.

1 ноября 2017 года иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи встретился с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи он рассказал Путину, как можно изолировать США. «Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку такими способами, как отказ от доллара и замена его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях», — заявил Хаменеи,