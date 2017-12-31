Обнаружена любопытная деталь, которая объединяет теракты в Харькове и Санкт-Петербурге

Владимир Безух, захвативший заложников в отделении «Укрпошти» в Харькове, представлял себя как ясновидящего и экстрасенса в 2014 году. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, человек, устроивший взрыв в магазине Санкт-Петербурга, также оказался «экстрасенсом».

Как сообщает «Гордон», в апреле 2014 года Безух, который, как утверждается, в 2006 году баллотировался на пост городского головы Харькова, сидя на брусчатке на площади Свободы в Харькове рассказывал, что является экстрасенсом, и предсказывал гражданскую войну в Украине и эпидемию.

Видеозапись его «предсказаний» обнародована на YouTube-канале «Иосиф Великий». На записи Безух «признается», что участвовал в битве экстрасенсов, и уверяет, что скоро президент РФ Владимир Путин отхватит пол-Украины. Он утверждает, что война в Украине будет длиться больше трех лет.

Безух также «гарантировал», что трубопровод в Балтийском море взорвут в трех местах, а в трубопровод Москвы, Санкт-Петербурга и Томска хотят «впустить» сибирскую язву. По словам Безуха, все это можно остановить только в том случае, «если Путин остановится».

Между тем, как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на видеозапись допроса, задержанный за организацию взрыва в магазине «Перекресток» города Санкт-Петербурга рассказал силовикам, что устроил теракт ради популяризации секты экстрасенсов. «Улица Жукова, 23. Там находится школа. Это как бы секта экстрасенсов. Я ходил туда, вот, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу», — рассказал задержанный по имени Дмитрий.

Как сообщала «Фраза», вечером 27 декабря 2017 года в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 10 человек.

30 декабря стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала подозреваемого в организации и исполнении этого теракта.

В этот же день в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, «мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить». В заложниках оказались 9 человек, включая двоих детей.

Поздно вечером стало известно об освобождении заложников и задержании злоумышленника.