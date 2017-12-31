Мешок картошки, собранный школьниками с Ровенщины для воинов АТО, случайно оказался в киевском ресторане

Мешок картофеля, который для воинов, служащих в зоне проведения антитеррористической операции, собирали дети из Ровенской области, оказался в киевском ресторане. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил работник заведения Андрей Рыштун.

«Сегодня в ресторан привезли мешок картошки, — пишет Рыштун. — Открыв и выронив его, внутри находим скрученную в трубочку бумажку, перемотанную синей и желтой лентами. Бумажку положили в пакетик, так, чтобы не повредить. Разворачиваем ее и та-дааааааам... записка воинам на востоке».

Выяснилось, что мешок собирали дети с учителями в школе в Ровенской области.

Как сообщают «Новости по-ровенски», картофель для участников АТО собирали школы в селе Посягва Гощанского района. Как получилось, что вместо АТО помощь оказалась в ресторане, объяснил причастный к сбору продуктов волонтер, бывший военнослужащий ДУК «Правый сектор» и заместитель председателя Гощанской районной государственной администрации Тарас Гоменюк.

Как рассказывает чиновник, в тот раз в зону АТО отвезли фуру с продуктами. Продуктов было так много, что в машину они все не поместились. Тогда должностными лицами и волонтерами было принято решение переделать продукты в сухие пайки, наиболее удобные в боевых условиях.

«Для того чтобы успеть к Николаю переработать продукты мы обратились к предпринимателю, который занимается изготовлением сухих супов. Поскольку готовой продукции у него было в избытке, мы просто их обменяли в соответствующем пересчете. Он, кстати, фасовку сделал бесплатно, зная кому предназначены продукты», — рассказал Гоменюк.

По его словам, «свежие овощи предприниматель, очевидно, продавал не сушеными, так как его склады были забиты» и он имеет право делать все, что хочет, ведь он на замену дал свою продукцию.

Сейчас большинство наборов отправлены в 80 бригаду ВДВ и 10 горноштурмовую бригаду боевым подразделениям.

Между тем, в соцсетях нашлись те, кто не поверил оправданиям волонтера.