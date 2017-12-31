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Правоохранители рассказали все подробности освобождения заложников в Харькове

Правоохранители рассказали все подробности освобождения заложников в Харькове

Во время переговоров с «харьковским террористом» начальник криминальной полиции Харьковской области Вячеслав Давыденко предложил быть заложником вместо детей и женщин. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

В частности, как сообщается, после подтверждения информации о захвате заложников в отделении «Укрпочты» в центре Харькова, полиция немедленно обеспечила эвакуацию граждан.

В 15:39 правоохранители установили телефонный контакт с заложниками, а в 16:00 был получен видеоматериал, на котором террорист демонстрирует надетую на тело взрывчатку и заявляет, что она состоит из тысячи поражающих элементов, которые он приведет в действие с помощью устройства, которое держит в руке.

По приказу первого заместителя министра Сергея Ярового были подняты сотрудники Департамента КОРД г. Киева, которые на самолете Национальной гвардии вылетели в Харьков. В то же время харьковский КОРД и спецподразделение СБУ «Альфа» заняли исходные позиции, взяв оцепленную территорию под снайперский контроль.

Группе переговорщиков «полиции диалога» удалось уговорить мужчину освободить двух несовершеннолетних 11 и 13 лет, а также трех женщин. Взамен ему было предложено взять руководителя криминальной полиции Харьковской области Вячеслава Давиденко, который находился в гражданской одежде.

Злоумышленник согласился на освобождение людей, однако отказался от обмена их на сотрудника полиции.

В это время сотрудники уголовного розыска Харьковщины проводили мероприятия по его идентификации. После опроса освобожденных заложников по имеющимся приметам и специфическим особенностям поведения и черт лица — правонарушителя удалось идентифицировать. Им оказался ранее судимый житель Харькова.

Эта информация значительно помогла в работе над его психологическим портретом и прогнозами относительно его дальнейших намерений, отмечают в полиции. Руководством штаба было принято решение привлечь к переговорному процессу отца злоумышленника, который согласился и дал характеристику сына.

Как сообщается, правоохранители рассматривали вариант штурма помещения, однако его затрудняло повышенное техническое укрепление самого помещения «Укрпочты»: окна зарешеченные изнутри, входные двери — двойные, зарешеченные с внутренним запором.

При этом преступник несколько раз выходил из переговорного процесса, впадал в истерику, угрожал убить заложников, если спецназ пойдет на штурм.

Также полиции стало известно, что правонарушитель нашел в вещах заложников алкоголь.

Установить намерения мужчины во время переговоров было невозможно — он вел себя неадекватно.

В то же время, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на прокурора области Юрия Данильченко, попасть спецназу в здание помогла одна из заложниц. «Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило этого гражданина», — заявил Данильченко.

По его словам, все заложники здоровы. С ними работают психологи. «Все здоровы. Двое детей были выпущены чуть раньше, вы это видели. С ними работали врачи, психологи. Все остальные заложники без телесных повреждений, понятно, что с психологическими травмами», — заключил прокурор.

Как уточнил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, на момент, когда преступник был обезврежен, в заложниках оставались 4 человека из 9 взрослых и двух детей, захваченных изначально.

«Остался парень, посетитель был этого отделения и три женщины, сотрудницы этого отделения. Они очень мужественно себя вели, очень во многом нам помогли. Они были с нами в контакте. Мы работали с их родственниками, и мы им очень благодарны за то, что они так достойно выдержали такое чрезвычайное событие», — сказал Бех.

Как сообщала «Фраза», 30 декабря 2017 года стало известно, что в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, «мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить».

Позже начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех сообщил, что в заложниках у террориста находятся 9 взрослых и двое детей.

Тогда же член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил детали инцидента. По его словам, человек, взявший заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове, изначально рассчитывал совершить вооруженное ограбление.

Вечером того же дня стало известно об освобождении заложников и задержании злоумышленника.

Тэги: Харьков, террорист, задержание, освобождение, криминал, Национальная полиция Украины

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