Антикоррупционеры арестовали офис газеты «Вести»

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученным в результате коррупционных и других преступлений заявляет об аресте офиса газеты «Вести» в столичном торгово-офисном центре «Гулливер». Как выяснили журналисты «Фразы», согласно ответу агентства на запрос агентства РБК-Украина 14 июля 2017 года Печерским районным судом Киева был наложен арест на 31, 32 и 33 этажи указанного здания.

Далее, решением этого же суда от 28 сентября 2017 года, арестованные помещения были переданы в управление агентства, запись о чем была внесена в Государственный реестр имущественных прав 6 октября.

Как поясняют в пресс-службе ведомства, 15 декабря 2017 года сотрудники агентства прибыли в торговый центр с целью осмотра, оценки состояния указанных помещений, а также установления перечня компаний, арендующих там офисы. В агентстве также сообщили, что в процессе осмотра сотрудники компании, занимающей 32 этаж офисного центра (редакция газеты) пытались препятствовать действиям сотрудников агентства.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2014 года главный редактор газеты «Вести» Игорь Гужва заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины изъяли серверы из редакции газеты «Вести».

В июне 2015 года Гужва заявил, что налоговая милиция снова обыскивает офис медиахолдинга «Вести» в бизнес-центре Гулливер.

14 июля 2017 года государственные силовые службы пришли с обыском в редакцию Медиа Холдинга «Вести».

В тот же день Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделение «Корд» заявила о проведении «второй волны» реализации в деле преступной организации Януковича-Клименко. Проведены 183 обыска в помещениях, которые принадлежат экс-министру Клименко.

Напомним, 24 мая 2017 года правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках одномоментной антикоррупционной операции. При этом, по данным министра внутренних дел Арсена Авакова, были задержаны 24 фигуранта дела о налоговых площадках, связанных с экс-министром налогов и сборов Александром Клименко. Многих задержанных доставляли в Киев на вертолетах.

Вечером 22 июня в помещение интернет-газеты «Страна» ворвались силовики. Обыск в редакции длился до самого утра. Главный редактор интернет-газеты «Страна» Игорь Гужва был задержан.

23 июня правоохранители провели обыск дома у Гужвы.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Гужвы в виде ареста с залогом в размере 544 тысяч гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора и заявил, что власти готовят еще два уголовных дела.