Российские спецслужбы рапортуют о задержании террориста, устроившего взрыв в Санкт-Петербурге

Федеральная служба безопасности России задержала подозреваемого в организации и исполнении теракта в магазине Санкт-Петербурга. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

В частности, как сообщается, в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в г. Санкт-Петербурге.

Подозреваемого передали в Следственный комитет РФ. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Следственного комитета, в настоящее время его допрашивают.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Как сообщала «Фраза», вечером 27 декабря 2017 года в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 10 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Позже в Сети появилась фотография мужчины «предположительно, среднеазиатской наружности», который мог бы быть причастен к происшедшему, а президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.

30 декабря стало известно, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».