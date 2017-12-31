Стали известны подробности захвата заложников в Харькове. Некоторых уже удалось освободить

Человек, взявший заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове, изначально рассчитывал совершить вооруженное ограбление. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Харькове в одно из отделений „Укрпочты“ с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом похожим на пистолет. В это время там находилось 9 человек. Там были сотрудники почты, так и посетители. В том числе двое детей. Кто-то успел позвонить 102 и вызвать полицию. Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники», — пишет нардеп.

По его словам, в настоящий момент отделение «Укрпочты» оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской областной полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

«С грабителем, ставшим после захвата заложников террористом, ведутся переговоры. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым годом получить пулю снайпера в голову», — заключил Геращенко.

Как сообщает «Украинская правда», полиция проверяет людей, которые собрались возле почтового отделения. Правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.

Кроме того, по данным издания, на данный момент из захваченного отделения удалось освободить нескольких заложников. В частности, во время оперативных мероприятий по освобождению нескольких взрослых и нескольких детей вывели из здания в сопровождении медиков.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, в здании «Укрпочты» во время переговоров удалось освободить 3 женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет.

По информации полиции, пока неизвестный удерживает в здании «Укрпочты» еще 4 заложников. «По приказу главы Нацполиции Сергея Князева, по согласованию с и. о. главы МВД Сергея Ярового, из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД. Оцепленная территория находится под контролем снайперской группы», — сообщил Тракало.

Как сообщала «Фраза», 30 декабря 2017 года стало известно, что в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, «мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить».

Позже начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех сообщил, что в заложниках у террориста находятся 9 взрослых и двое детей.