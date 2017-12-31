В заложниках у неизвестного террориста в Харькове оказались 9 взрослых и двое детей

Вооруженный человек, захвативший отделение «Укрпочты» возле станции метро «Киевская» в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Как выяснили журналисты «Фразы», правоохранители до сих пор не могут понять, какие требования у захватчика.

«Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

Он также рассказал, что сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.

Как сообщала «Фраза», 30 декабря 2017 года стало известно, что в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, «мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить».