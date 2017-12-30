Неизвестный захватил отделение «Укрпочты» в Харькове и угрожает подорвать находящихся там людей

В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как выяснили журналисты «Фразы», представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Как сообщает «Украинская правда», территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

В полиции Харькова инцидент пока не комментируют, однако пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил изданию, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.

«По предварительной информации, мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», — сообщил Тракало.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Полиция просит журналистов не снимать место происшествия.