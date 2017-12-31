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В ноябре украинцы задолжали за тепло и горячую воду без малого 10 млрд гривен

В ноябре украинцы задолжали за тепло и горячую воду без малого 10 млрд гривен

В ноябре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 6,5 млрд грн, что составило лишь 70,6% начисленных за этот период сумм. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

В частности, как сообщается, задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий по сравнению с предыдущим месяцем поднялась и составила 3 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов также не изменилась и составила 400 млн грн.

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в ноябре 2017 увеличилась на 29,7% по сравнению с показателем на конец октября и составила 9,6 млрд грн.

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод уменьшилась на 5% по сравнению с октябрем и составила 1900 млн грн. По данным Госстата, в ноябре украинцы уплатили за электроэнергию 2,6 млрд грн (97,8% от начисленных за этот период сумм). При этом долг населения составил 3,5 млрд грн. Задолженность населения за газоснабжение увеличилась на 0,8% по сравнению с октябрем и составила 12,2 млрд млн грн.

Всего в ноябре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 6,5 млрд грн, что составило 70,6% начисленных за этот период сумм.

По данным Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2017 составили 1270 грн. Самый высокий уровень оплаты ЖКУ в ноябре 2017 года зафиксирован в Ивано-Франковской (145,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Черниговской (11,2%) и Винницкой (110,2%) областях, самый низкий — в Сумской (48, 8%), Одесской (54,3%) и Луганской (55,4%) областях.

Самый высокий уровень оплаты за коммунальные услуги в ноябре был зафиксирован в Ивано-Франковской (145,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Черниговской (11,2%) и Винницкой (110,2%) областях, самый низкий — в Сумской (48, 8%), Одесской (54,3%) и Луганской (55,4%) областях.

Также сообщается, что за январь-ноябрь 2017 года с населением было заключено 84,4 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 394, 6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 163 млн грн.

Как сообщала «Фраза», по данным Госкомстата, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2017 года возросла на 5,1%, а с начала года — на 44,2% и к 1 декабря достигла 2,582 млрд грн.

Тэги: долг, ЖКХ, экономика, Государственная служба статистики Украины

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