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«Теневое ЦРУ» сделало прогноз для Украины на 2018 год

«Теневое ЦРУ» сделало прогноз для Украины на 2018 год

Американский аналитический центр «Стратфор» прогнозирует в 2018 году продолжение войн в Украине и Сирии, экономическую взаимозависимость, взаимное недоверие и ненадежные гарантии безопасности в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», согласно прогнозу в будущем году в Украине также ожидаются протесты и потрясения во власти, которые могут привести к досрочным выборам.

Как сообщает «Радио Свобода», аналитики не предполагают уход Украины с прозападного курса из-за войны на востоке. Однако отмечается, что ожидать завершения войны не стоит, хотя и есть определенный прогресс в переговорах между США и Россией в этом вопросе. В частности, указывают на прогресс в переговорах по миротворцам на Донбассе.

Ожидается, что США и западные партнеры продолжат оказывать политическую, экономическую и оборонную поддержку Украине, которая одновременно будет стремиться укрепить отраслевую интеграцию с Польшей и государствами Балтии.

Со стороны России аналитики прогнозируют наращивание гибридной военной кампании против Украины и ее союзников с возможными кибератаками и убийствами. К тому же Россия будет использовать существующее трения между европейскими странами с помощью «трубопроводной» политики и пропаганды.

Со своей стороны, ЕС продолжит настаивать на том, что снятие санкций с России возможно только после полного соблюдения мирного плана по Украине, однако их расширения ожидать не стоит, ведь именно вопрос о санкциях уже стал предметом споров внутри Европы.

Молдова, по мнению аналитиков, может начать откат своей проевропейской политики, если на парламентских выборах в 2018 году победят пророссийские силы.

Польша и Венгрия прогнозируемо будут защищать свою внутреннюю политику от структур ЕС, тогда как Чехия и Словакия — будут продолжать более прагматичную политику компромисса с Западной Европой.

От Китая ожидают попыток перераспределения богатства, ведь в стране одна из худших ситуаций в мире по неравенству доходов — 1% владеет третью активов страны. Также государство будет бороться с загрязнением окружающей среды.

Аналитики центра считают, что гражданская война в Сирии не закончится из-за интересов Ирана, Турции, России и самой Сирии.

США скорее всего откажутся от превентивного удара против северокорейского ядерного оружия, который может вернуть мировую экономику в период стагнации, откуда она только начала выходить. Углубление сотрудничества между Китаем и Россией будет составлять стратегическую угрозу для США, которые начнут усиливать своих евразийских партнеров.

В целом в исследовании прогнозируется экономическая взаимозависимость, взаимное недоверие и ненадежные гарантии безопасности. Это будет поощрять мировых игроков балансировать между союзничеством и враждой.

Strategic Forecasting Inc. (Stratfor) — американская частная разведывательно-аналитическая компания. Barron’s Magazine в одной из своих статей назвал компанию «теневым ЦРУ». Основана в 1996 году американским политологом Джорджем Фридманом, который возглавляет компанию до сих пор. Вице-президентом компании по контртерроризму и корпоративной безопасности является Фред Бартон. Компания занимается сбором и анализом информации о событиях в мире. Информация поступает к ним как из СМИ и прочих открытых источников, так и из собственных источников компании. На основании собранных сведений аналитиками компании составляются экономические и геополитические прогнозы.

Как сообщала «Фраза», в начале декабря 2017 года астрологи сделали вои прогнозы относительно того, что нас ждет в 2018 году. По словам экспертов, страну летом ждут перевыборы, доллар будет по 40 гривен, а чиновники-иностранцы покинут Украину. Волнующий всех вопрос урегулирования конфликта на Донбассе не найдет своего полного завершения.

В середине месяца эксперт «расшифровал» очередную обложку-загадку The Economist на 2018 год.

Тэги: США, Новый год, разведка, прогноз

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