Лукашенко: Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что считает жителей Западной Украины трудолюбивыми и порядочными людьми. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе визита в Минский городской клинический онкологический диспансер Лукашено заявил, что украинцы являются родным народом для белорусов. «Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — заявил Лукашенко.

«Мы не просто соседи — мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — добавил белорусский президент, подчеркнув, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.

Как сообщала «Фраза», в марте 2017 года Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали несколько десятков боевиков, которых подозревают в подготовке провокаций с оружием. Часть боевиков якобы проходили подготовку в лагере на территории Украины.

В апреле того же года Лукашенко в ходе совместного выступления с президентом Украины в Чернобыле заявил, что украинцы и белорусы — «родные люди». Мы можем прийти к вам, или приехать, как я говорил, на тракторе, помочь вам, пахать землю, если нужно, что мы и делаем в приграничной зоне. Вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира, у нас нет иной цели«, — отметил Лукашенко.

17 ноября правоохранители Белоруссии задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

20 ноября пропал еще один гражданин Украины — белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО «Завод утяжелителей» (г. Константиновка Донецкой области). Ему инкриминируют дачу взятки.