Сегодня - 30.12.2017
Архив
Новости
Спецтемы:
архив спецтем
ТОП:

Лукашенко: Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди

Лукашенко: Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что считает жителей Западной Украины трудолюбивыми и порядочными людьми. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе визита в Минский городской клинический онкологический диспансер Лукашено заявил, что украинцы являются родным народом для белорусов. «Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — заявил Лукашенко.

«Мы не просто соседи — мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — добавил белорусский президент, подчеркнув, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.

Как сообщала «Фраза», в марте 2017 года Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали несколько десятков боевиков, которых подозревают в подготовке провокаций с оружием. Часть боевиков якобы проходили подготовку в лагере на территории Украины.

В апреле того же года Лукашенко в ходе совместного выступления с президентом Украины в Чернобыле заявил, что украинцы и белорусы — «родные люди». Мы можем прийти к вам, или приехать, как я говорил, на тракторе, помочь вам, пахать землю, если нужно, что мы и делаем в приграничной зоне. Вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира, у нас нет иной цели«, — отметил Лукашенко.

17 ноября правоохранители Белоруссии задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

20 ноября пропал еще один гражданин Украины — белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО «Завод утяжелителей» (г. Константиновка Донецкой области). Ему инкриминируют дачу взятки.

Тэги: Александр Лукашенко, политика, Западная Украина, Беларусь

Комментарии

Колонка автора
27.12.17 23:16

Реформы пали жертвой срача

Автор: Дмитро Шурхало

Статьи

30.12.17 09:28

Итоги-2017: самые резонансные события в Украине

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

В заложниках у неизвестного террориста в Харькове оказались 9 взрослых и двое детей

В заложниках у неизвестного террориста в Харькове оказались 9 взрослых и двое детей
30.12.17 16:31
72
Последние новости
30.12.17 16:31

В заложниках у неизвестного террориста в Харькове оказались 9 взрослых и двое детей
30.12.17 16:01

Неизвестный захватил отделение «Укрпочты» в Харькове и угрожает подорвать находящихся там людей
30.12.17 15:15

«Теневое ЦРУ» сделало прогноз для Украины на 2018 год
30.12.17 14:44

Лукашенко: Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди
30.12.17 14:09

Мировые СМИ признали исключительную заслугу Путина, Медведчука и РПЦ в организации обмена
30.12.17 12:19

Израиль вслед за США вышел из ЮНЕСКО
30.12.17 11:31

Немецкие СМИ связывают продолжение обмена пленными только с Медведчуком
30.12.17 11:13

В Киеве неизвестные похитили российского специалиста по биткоинам. И отпустили за 1 млн долларов в криптовалюте
30.12.17 10:37

Ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяло на себя «Исламское государство»
30.12.17 09:58

Праздничный тест «Фразы»: что Вы знаете про Новый год?

Интервью

29.12.17 09:25

Андрей Зубов об угрозе войны в Крыму, античекистских настроениях в России и будущем украинского православия

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В Египте неизвестные открыли огонь возле церкви. Есть жертвы
В Египте неизвестные открыли огонь возле церкви. Есть жертвы
В Египте неизвестные открыли огонь возле церкви. Есть жертвы
В Египте неизвестные открыли огонь возле церкви. Есть жертвы
В результате ДТП на окраине Киева пострадали пять автомобилей и столб. Хорошо, что у водителей были огнетушители
В результате ДТП на окраине Киева пострадали пять автомобилей и столб. Хорошо, что у водителей были огнетушители
В Индии в бизнес-центре заживо сгорели 12 человек
В Индии в бизнес-центре заживо сгорели 12 человек
В Киеве бетономешалка сбила женщину, протащила 20 метров и поехала дальше
В Киеве бетономешалка сбила женщину, протащила 20 метров и поехала дальше
В Москве второе за неделю серьезное ДТП с участием автобуса
В Москве второе за неделю серьезное ДТП с участием автобуса
В Нью-Йорке пожар в жилом доме унес жизни 12 человек
В Нью-Йорке пожар в жилом доме унес жизни 12 человек
Два закопанных трупа найдены в поле на Одесщине
Два закопанных трупа найдены в поле на Одесщине
В центре Одессы грабители на «БМВ» с еврономерами пытались похитить женщину. И им это почти удалось
В центре Одессы грабители на «БМВ» с еврономерами пытались похитить женщину. И им это почти удалось
В Киеве произошло кровавое нападение на продуктовый магазин
В Киеве произошло кровавое нападение на продуктовый магазин
В Киеве внедорожник на «зебре» насмерть сбил человека. Говорят, за рулем был судья
В Киеве внедорожник на «зебре» насмерть сбил человека. Говорят, за рулем был судья
fraza.ua

Опрос

Нужен ли Украине третий Майдан?

посмотреть результаты
© 2017 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов
Технический директор:
Иван Данишевский