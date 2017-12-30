Израиль вслед за США вышел из ЮНЕСКО

29 декабря Израиль официально объявил о выходе из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Как выяснили журналисты «Фразы», это решение должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Как сообщает Deutsche Welle, информацию о выходе Израиля подтвердила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. При этом она заявила, что «глубочайше сожалеет» о случившемся.

Как сообщала «Фраза», 13 октября 2017 года США объявили о выходе из состава ЮНЕСКО. Соответствующее решение Государственный департамент принял на фоне растущей задолженности и антиизраильской риторики. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Однако Вашингтон сохранит статус наблюдателя при организации, чтобы «внести вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам».

Тогда же пемьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение США и поручил своим дипломатам также начать подготовку выхода страны из ЮНЕСКО.

Напомним, 31 октября 2011 года ЮНЕСКО объявила о включении в свой состав Палестинской автономии в качестве полноправного члена. За это решение проголосовали 107 государств, включая Россию, Бразилию, Китай, Индию, ЮАР и Францию. Против высказались 14 стран (в том числе США, Канада и Германия), 52 государства воздержались (среди них Великобритания).

Тогда же официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд заявила о прекращении финансирования организации.

В ноябре 2013 года США были лишены права голоса в ЮНЕСКО в соответствии с уставом организации — по истечении двухлетнего срока, прошедшего после решения администрации США прекратить ее финансирование.

Осенью 2014 года ЮНЕСКО объявила о закрытии с сентября 2015 года представительства в Москве. Решение приняли, учитывая «крайне напряженную финансовую ситуацию». Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов отметил, что в решении организации отсутствует политическая подоплека, и на данный момент задачи московского бюро выполнены.

Отметим, что в списке всемирного наследия ЮНЕСКО находятся 7 объектов из Украины, один из которых признан шедевром человеческого гения.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы образования, науки и культуры. Цели, декларируемые организацией, — содействие укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов, без различия расы, пола, языка, ориентации или религии.

Организация была создана в 1945 году 37 странами, ее штаб-квартира расположена в Париже. В настоящий момент насчитывает 195 участников.