В Киеве неизвестные похитили российского специалиста по биткоинам. И отпустили за 1 млн долларов в криптовалюте

Похищенный в Украине 40-летний гражданин РФ и специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер заплатил за свое освобождение биткоины суммой свыше $1 миллиона. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко в комментарии The Financial Times.

«У нас есть оперативная информация о том, что он заплатил биткойны стоимостью более 1 миллиона долларов», — заявил Геращенко.

Тем временем, как сообщает «Обозреватель», на биткоин-бирже EXMO, где работает Лернер, рассказали обстоятельства случившегося. «26 декабря Павел был задержан неизвестными лицами и от него не было никакой информации несколько дней. 29 декабря Павел вышел на связь. На данный момент он находится в безопасности, с его здоровьем все в порядке, но он пребывает в состоянии глубокого стресса, поэтому в ближайшее время он не будет давать официальных комментариев», — сообщили в фирме.

В заявлении также отметили, что похищение Лернера обрасло слухами, «которые вредят следствию». В компании попросили не выдвигать версий. Подробностей инцидента на данный момент нет.

Как сообщали СМИ, в Киеве 26 декабря пропал 40-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Польше — специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер. Со слов заявительницы по делу, Лернера похитили неподалеку от его места работы — офисного центра на улице Степана Бандеры. Программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщала «Фраза», 18 декабря 2017 года а странице журнала ForkLog в Facebook появилась информация, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире основателя одного из крупнейших русскоязычных блогов о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана в Одессе.

Позже в СБУ сообщили, что разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма.

Биткоин — это новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети Интернет. Никто не контролирует ее, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов.

Любой человек во всем мире может запустить скрипт по добыче биткоинов у себя на компьютере. Исходных код скрипта опубликован в открытом виде, каждый может посмотреть как он работает.

При этом в коде биткоина стоит ограничение, «добыть» максимум можно 21 миллион биткоинов.

Процесс выпуска биткоинов называется «майнинг» — единственный способ получения криптовалюты, построенный на решении компьютерами математических задач. Суть майнинга заключается в том, что компьютеры, находящиеся в разных точках Земли, решают математические задачи, в результате которых создаются биткоины. Процесс их добычи не контролируется единым выпускающим центром, а распределенность обеспечивает безопасность.

Все биткоин-переводы записываются в общедоступный лог транзакций. По цепочке они передаются майнерам, чья работа состоит в том, чтобы подобрать из миллионов комбинаций один-единственный хэш, подходящий ко всем новым транзакциям и секретному ключу, который и обеспечит майнеру получение награды в 25 биткоинов за раз. Множество «добытчиков» одновременно борются за награду, пытаясь первыми угадать хэш. Как только хэш угадан, блок со всеми транзакциями закрыт, майнеры переходят к следующему.

Майнеров можно сравнить с теми, кто раздает файл на закрытом торрент-трекере. Именно они обеспечивают работу p2p-сети — дают возможность любому желающему загрузить фильм или музыкальный альбом, получая за это рейтинг, а, значит, и возможность в будущем скачивать файлы у других. В случае с Bitcoin, майнеры, играющие роль «раздающих», поддерживают работу денежной системы: проводят транзакции и сохраняют «договоренность» о едином состоянии всей сети. Только за вложение ресурсов они получают не эфемерный рейтинг, а биткоины, легко конвертируемые в реальные деньги.