Ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяло на себя «Исламское государство»

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете «Перекресток» в российском Санкт-Петербурге. Как выяснили журналисты «Фразы», к взрыву может быть причастен отряд Амнията (служба безопасности) исламских экстремистов.

Как сообщает «Радио Свобода», информацию о причастности ИГИЛ распространили эксперты SITE Intelligence Group, которые мониторят деятельность группировки,

По данным Lenta.ru, эту информацию также подтверждают наблюдатели из Telegram-канала Directorate 4, занимающегося обзором деятельности террористов. Кроме того, ассоциированное с ИГ информагентство Amaq распространило информацию, что к взрыву в «Перекрестке» причастен отряд «службы безопасности» экстремистов Амнията.

При этом террористы не стали предоставлять какие-либо доказательства в подтверждение своих слов.

По последним данным, в результате нападения в Санкт-Петербурге пострадало 18 человек, погибших нет. На данный момент в больницах остаются девять человек.

Как сообщала «Фраза», вечером 27 декабря 2017 года в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 10 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Позже в Сети появилась фотография мужчины «предположительно, среднеазиатской наружности», который мог бы быть причастен к происшедшему, а президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.