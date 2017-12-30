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Под Киевом на Рождество разыграют вертеп

Под Киевом на Рождество разыграют вертеп

С 6 по 8 января в рамках шоу-программы «Новогодняя сказка» в Древнем Киеве «Парка Киевская Русь» пройдет яркое празднование Рождества. Как выяснили журналисты «Фразы», на главном ристалище развернется театрализованное действо, в котором будут участвовать не только актеры, но и сами гости.

Организаторы мероприятия сообщают: «Сначала зрителей вовлекут в захватывающие новогодние приключения. Нечистая сила захочет сорвать празник и украдет Снегурочку, а освободить ее можно только с помощью маленьких гостей Княжества.

А потом перед глазами посетителей оживет настоящий Рождественский вертеп, воссозданный согласно с древними традициями: Дева Мария со святым младенцем, пастухи, волхвы, и конечно — борьба добра со злом и победа добра в финале. Гостей Древнего Киева пригласят на фотосессию с участниками вертепа. А после — и взрослые, и детки примут участие в мастер-классе по исполнению колядок.

В качестве праздничного подарка театр Древнего Киева подготовил авторский спектакль-мюзикл «Сказка про Серого Волка и Ивана Княжича», который будет интересным и поучительным не только детям, но и взрослым. Действо будет сопровождаться работой кукольного театра и спецэффектами: конно-трюковыми выступлениями, использованием средневекового оружия и огненными эффектами.

Обязательно зайдите в Главную резиденцию Деда Мороза, которая работает в течение всего периода зимних праздников на территории Древнего Киева. В резиденции можно пообщаться с мудрым волшебником, положить письмо в шкатулку исполнения желаний и устроить на память яркую фотосессию.

А еще в Княжестве «Киевская Русь» можно покататься верхом на породистых лошадках из Княжеской конюшни Древнего Киева, погладить их и сфотографироваться с ними. Гости смогут ощутить настоящий адреналин, пролетев над озером на троллее «Полетайло», а также почувствовать себя жителями средневековой эпохи, постреляв из лука или отчеканив монету на счастье.

Приятным сюрпризом для гостей станет беспроигрышная лотерея подарочных сертификатов на самые разнообразные и полезные услуги: билеты на шоу, посещение ресторанов, абонементы на занятия спортом, спа-процедуры и многое другое. Приезжайте в «Парк Киевская Русь» и оставайтесь всегда «в плюсе».

И конечно, отведать вкусных блюд от княжеских поваров можно будет в корчме «Веселый варяг» и в точках питания под открытым небом. Можно даже можете остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты», который находится в 5 минутах от Детинца Киева».

Начало программы в 13:00. Цена билета — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., дошкольники — бесплатно.

Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Из Киева курсируют маршрутки от метро Выдубичи согласно расписанию на сайте.

Тэги: Киев, культура

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