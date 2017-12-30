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В Киеве откроется выставка, посвященная украинскому эросу

В Киеве откроется выставка, посвященная украинскому эросу

4 января 2018 года в Центре современного искусства «Белый свет» откроется выставка мастера украинского изобразительного искусства Александра Павлова. Как выяснили журналисты «Фразы», экспозиция продлится до 24 января 2018 г.

В анонсе к выставке говорится: «Миром правят не деньги, миром правят Эрос и Танатос. Созидание и разрушение, любовь и смерть, прекрасное и безобразное...Новые сюжеты картин, представленных в экспозиции, раскрывают фундаментальную двойственность внутренней вселенной, где рациональное и иррациональное не существуют друг без друга. Рукой мастера движет энергия, порождаемая их противостоянием».

«Неизбывно человеческое желание увидеть в обнаженной натуре живую плоть, обнаружить в её сексуальной природе внутренний многомерный мир и бессознательный компонент психики, — продукт неукротимых влечений и затаённых воспоминаний», — утверждает автор.

«Новые работы Александра Павлова становятся воплощением невероятной энергии борьбы полярных сил, присущих современному человеку и миру культуры. В них драматический эротизм, переданный посредством эмоционального языка тела, и целомудренная нагота, жажда сексуальной свободы и аскетичное самопожертвование, фигуративность и абстрактность... Художник даёт волю и страхам, и сомнениям, и вдохновляющим желаниям, — всему тому, что порождает ритм нашей жизни и ее внутреннее измерение», — также говорится в анонсе.

Вход свободный.

Тэги: Киев, культура

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