Во Львове словили на горячем киевлянку, которая пыталась вынести из магазина 220 «киндер-сюрпризов»

Полиция задержала во Львове жительницу Киева за кражу 220 шоколадок «Киндер-сюрприз». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации Управления полиции охраны во Львовской области.

В частности, как сообщается, 33-летнюю женщину задержал сотрудник полиции охраны в торговом зале одного из гипермаркетов по улице Богдана Хмельницкого во Львове.

Стоимость украденного превысила 7 тыс. грн.

Как указывают в полиции, за такое правонарушение закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогами минимумов, исправительных работ до двух лет или лишения свободы до трех лет.

Как сообщала «Фраза», в начале 2007 года в английском городе Саутгемптон полиции сдался злоумышленник, укравший из паба писсуар.

Как сообщали СМИ, в октябре 2017 года в Днепре задержали любителя сладостей, укравшего из магазина конфеты почти на 800 грн.