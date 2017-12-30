Сегодня - 30.12.2017
Архив
Новости
Спецтемы:
архив спецтем
ТОП:

Защита Саакашвили опровергает обнародованные результаты экспертизы

Защита Саакашвили опровергает обнародованные результаты экспертизы

Экспертиза голосов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями, была подтасована. Как выяснили журналисты «Фразы», такое заявление сделал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

«Саакашвили никогда с Курченко не знакомился и не разговаривал, наша позиция здесь ясна. Мы считаем, что все пленки, все голоса сфальсифицированы, и, понятное дело, что государственный институт экспертиз, подведомственный СБУ, другой экспертизы, кроме как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать», — сказал он, сообщает «Интерфакс-Украина».

Адвокат также подчеркнул, что не понимает, каким образом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган может публиковать эту информацию, поскольку это материалы, которые относятся к досудебному следствию.

«И доступ у нее к ним даже, несмотря на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли есть. Поэтому нужно еще разобраться, каким образом у нее в принципе информация о каких-то экспертизах», — отметил он.

Как сообщала «Фраза», 5 декабря 2017 года, появилась информация о том, что Саакашвили задержан.
 
Вскоре появилась информация о том, что Саакашвили подозревают в том, что его деятельность финансировали представители команды беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности речь идет о связях Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко, который на данный момент скрывается в России. Такое заявление сделал глава фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Артур Герасимов.

Многочисленные активисты заблокировали автомобиль СБУ, в котором якобы находился Михаил Саакашвили, пробили в нем колеса и разбили лобовое стекло, не давай транспортировать политика.

Позже в тот же день Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко крупную сумму на свою деятельность в Украине. Якобы речь идет о $500 тыс.

В тот же день, 5 декабря 2017 года, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал запись разговора между якобы лидером партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили и опальным бизнесменом Сергеем Курченко. По словам Луценко, у Саакашвили якобы был телефон для связи с Курченко.

29 декабря 2017 года появилась информация о том, что экспертиза подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Курченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Тэги: уголовное дело, Михаил Саакашвили, расследование, политика, адвокат, экспертиза

Комментарии

Колонка автора
27.12.17 23:16

Реформы пали жертвой срача

Автор: Дмитро Шурхало

Статьи

29.12.17 09:18

Итоги 2017 года: самые резонансные события в мире

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Главные новости за 29 декабря 2017 года

Главные новости за 29 декабря 2017 года
29.12.17 19:00
419
Последние новости
29.12.17 23:22

Под Киевом на Рождество разыграют вертеп
29.12.17 23:12

В Киеве откроется выставка, посвященная украинскому эросу
29.12.17 19:00

Главные новости за 29 декабря 2017 года
29.12.17 16:32

Защита Саакашвили опровергает обнародованные результаты экспертизы
29.12.17 16:29

Во Львове словили на горячем киевлянку, которая пыталась вынести из магазина 220 «киндер-сюрпризов»
29.12.17 16:09

Сразу после Нового года Луна удивит нас своими необычными размерами
29.12.17 15:54

На Киевщине при странных обстоятельствах убит контрактник, который должен был отправляться в АТО
29.12.17 15:41

Порошенко ликвидировал местные суды и тут же создал окружные
29.12.17 14:44

В Египте неизвестные открыли огонь возле церкви. Есть жертвы
29.12.17 14:37

Ученые вплотную приблизились к тому, чтобы побороть никотиновую зависимость на нейронном уровне

Интервью

29.12.17 09:25

Андрей Зубов об угрозе войны в Крыму, античекистских настроениях в России и будущем украинского православия

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В Египте неизвестные открыли огонь возле церкви. Есть жертвы
В Египте неизвестные открыли огонь возле церкви. Есть жертвы
В Египте неизвестные открыли огонь возле церкви. Есть жертвы
В Египте неизвестные открыли огонь возле церкви. Есть жертвы
В результате ДТП на окраине Киева пострадали пять автомобилей и столб. Хорошо, что у водителей были огнетушители
В результате ДТП на окраине Киева пострадали пять автомобилей и столб. Хорошо, что у водителей были огнетушители
В Индии в бизнес-центре заживо сгорели 12 человек
В Индии в бизнес-центре заживо сгорели 12 человек
В Киеве бетономешалка сбила женщину, протащила 20 метров и поехала дальше
В Киеве бетономешалка сбила женщину, протащила 20 метров и поехала дальше
В Москве второе за неделю серьезное ДТП с участием автобуса
В Москве второе за неделю серьезное ДТП с участием автобуса
В Нью-Йорке пожар в жилом доме унес жизни 12 человек
В Нью-Йорке пожар в жилом доме унес жизни 12 человек
Два закопанных трупа найдены в поле на Одесщине
Два закопанных трупа найдены в поле на Одесщине
В центре Одессы грабители на «БМВ» с еврономерами пытались похитить женщину. И им это почти удалось
В центре Одессы грабители на «БМВ» с еврономерами пытались похитить женщину. И им это почти удалось
В Киеве произошло кровавое нападение на продуктовый магазин
В Киеве произошло кровавое нападение на продуктовый магазин
В Киеве внедорожник на «зебре» насмерть сбил человека. Говорят, за рулем был судья
В Киеве внедорожник на «зебре» насмерть сбил человека. Говорят, за рулем был судья
fraza.ua

Опрос

Нужен ли Украине третий Майдан?

посмотреть результаты
© 2017 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов
Технический директор:
Иван Данишевский