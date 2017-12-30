Защита Саакашвили опровергает обнародованные результаты экспертизы

Экспертиза голосов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями, была подтасована. Как выяснили журналисты «Фразы», такое заявление сделал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

«Саакашвили никогда с Курченко не знакомился и не разговаривал, наша позиция здесь ясна. Мы считаем, что все пленки, все голоса сфальсифицированы, и, понятное дело, что государственный институт экспертиз, подведомственный СБУ, другой экспертизы, кроме как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать», — сказал он, сообщает «Интерфакс-Украина».

Адвокат также подчеркнул, что не понимает, каким образом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган может публиковать эту информацию, поскольку это материалы, которые относятся к досудебному следствию.

«И доступ у нее к ним даже, несмотря на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли есть. Поэтому нужно еще разобраться, каким образом у нее в принципе информация о каких-то экспертизах», — отметил он.

Вскоре появилась информация о том, что Саакашвили подозревают в том, что его деятельность финансировали представители команды беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности речь идет о связях Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко, который на данный момент скрывается в России. Такое заявление сделал глава фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Артур Герасимов.

Многочисленные активисты заблокировали автомобиль СБУ, в котором якобы находился Михаил Саакашвили, пробили в нем колеса и разбили лобовое стекло, не давай транспортировать политика.

Позже в тот же день Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко крупную сумму на свою деятельность в Украине. Якобы речь идет о $500 тыс.

В тот же день, 5 декабря 2017 года, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал запись разговора между якобы лидером партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили и опальным бизнесменом Сергеем Курченко. По словам Луценко, у Саакашвили якобы был телефон для связи с Курченко.

29 декабря 2017 года появилась информация о том, что экспертиза подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Курченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.