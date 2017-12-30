В преддверии Нового года «Фраза» предлагает Вам ответить на 10 вопросов и проверить, каков уровень Ваших знаний об одном из самых популярных праздников мира.
Итак, внимание - пройдите тест:
В заложниках у неизвестного террориста в Харькове оказались 9 взрослых и двое детей
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«Теневое ЦРУ» сделало прогноз для Украины на 2018 год
Лукашенко: Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди
Мировые СМИ признали исключительную заслугу Путина, Медведчука и РПЦ в организации обмена
Израиль вслед за США вышел из ЮНЕСКО
Немецкие СМИ связывают продолжение обмена пленными только с Медведчуком
В Киеве неизвестные похитили российского специалиста по биткоинам. И отпустили за 1 млн долларов в криптовалюте
Ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяло на себя «Исламское государство»
Праздничный тест «Фразы»: что Вы знаете про Новый год?