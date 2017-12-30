30.12.17 16:31

В заложниках у неизвестного террориста в Харькове оказались 9 взрослых и двое детей

30.12.17 16:01

Неизвестный захватил отделение «Укрпочты» в Харькове и угрожает подорвать находящихся там людей

30.12.17 15:15

«Теневое ЦРУ» сделало прогноз для Украины на 2018 год

30.12.17 14:44

Лукашенко: Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди

30.12.17 14:09

Мировые СМИ признали исключительную заслугу Путина, Медведчука и РПЦ в организации обмена

30.12.17 12:19

Израиль вслед за США вышел из ЮНЕСКО

30.12.17 11:31

Немецкие СМИ связывают продолжение обмена пленными только с Медведчуком

30.12.17 11:13

В Киеве неизвестные похитили российского специалиста по биткоинам. И отпустили за 1 млн долларов в криптовалюте

30.12.17 10:37

Ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяло на себя «Исламское государство»

30.12.17 09:58

Праздничный тест «Фразы»: что Вы знаете про Новый год?