На Киевщине при странных обстоятельствах убит контрактник, который должен был отправляться в АТО

В Гостомеле Киевской области умер 23-летний контрактный военный Юрий Минюк. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел накануне Рождества 24 декабря, когда родителям позвонили и сказали, что их сын повесился.

Как сообщает ТСН, впоследствии в полиции эту версию опровергли и отметили, что на теле было множество синяков, ран и порезов. По словам родственников, полиция выдала им протокол, где указано, что производство открыто по статье 115 «Умышленное убийство» без упоминаний о самоубийстве.

Как сообщила журналистам родственница погибшего Надежда, ее муж тоже военнослужащий, поэтому ему удалось узнать некоторые подробности. Известно, что Юра служил в военной части № 3018, которая расположена в Гостомеле. В части рассказали, что у Юры была сильно порезана рука на запястье, локти и еще где-то на руке, и на шее были найдены многочисленные порезы. «Вообще удивительно, как это и на шее и на руках такие сильные порезы. Но все это сразу нам не сказали, мол, чтобы мама не переживала. Поскольку праздник был в понедельник, тело должны были забрать во вторник. В Киеве есть родной дядя у них, он и забрал тело. Всем плохо, сестру в больницу с сердцем забрали, а мать сознание там теряла. Юре было всего 23 года. Юра раньше был в Ровно на срочной службе, а четыре месяца назад он перевелся в Гостомель. Также выяснилось от прокурора, который был на месте происшествия, его нашли в ванной в общежитии и там все вроде бы чисто и хорошо», — рассказала родственница погибшего.

27 декабря, был похороны. Надежде позвонила свекровь и рассказала, что уже на кладбище открывали руку Юры и смотрели на травмы. «На кладбище они решили взглянуть на ту руку. Сами руки были перебиты до костей, его ножом, топором или еще чем-то били, неизвестно, но очень глубокие раны», — добавила Надежда.

Пока неизвестна причина, из-за чего это могло произойти. Одна из возможных причин — это деньги. По словам родственников, у Юры на карте в эти дни было около 20 тысяч гривен.

Еще Надежда отметила, что у Юры была порезана левая рука, хотя сам он левша и это все не очень сходится: «Он правой вообще ничего не делает и ничего не держит».

По словам матери Юрия, односельчанин, который к нему недавно перевелся, всегда ходил возле парня. «На допросе парень сначала сказал, что был на дежурстве, а потом сказал, что его не было вообще в Гостомеле. Он всегда разное говорил. За Юрой еще ходил какой-то солдат и не давал ему прохода, может вот у них и произошел какой-то конфликт», — добавила Надежда.

В военной части № 3018 журналистам канала подтвердили, что действительно произошел такой инцидент, однако больше подробностей не сообщили, поскольку еще идет следствие. «Это произошло не в военной части, а по месту жительства. Наши контрактники проживают не здесь. Никаких открытых конфликтов, споров и прочего у него не было. Сейчас я не могу что-то конкретно и окончательно сказать, поскольку идет следствие», — отметил пресс-секретарь.

Муж сестры умершего Сергей также рассказал, что сейчас есть много неточностей в деле, поэтому считать это самоубийством нельзя. «Не может такого быть, чтобы он с собой такое сделал. Никто не верит, что это могло быть самоубийство. Сейчас идет следствие по статье 115 „Умышленное убийство“. Матери звонили и говорили, что будет следствие, поскольку пока неизвестно, будет ли это убийство или самоубийство. В медэкспертизе было указано, что у него были множественные раны руки, и перерезана артерия. Вообще не сходится, что он был левшой, а порезанная вся левая рука, он по жизни вообще ничего в правой руке не держал», — добавил Сергей.

Сергей отметил, что люди, которые нашли тело Юры, сказали, что он был закрыт изнутри ванной комнаты, однако потом открыли с другой стороны дверь.

«Последний раз мать говорила с Юрой в пятницу (это за два дня до его смерти) и он ей сказал, что им какую-то премию дали. К нему еще тогда какой-то парень подошел и начал его дергать за то, почему это ему премию не дали, а Юре дали. На выходных он должен был там ехать в АТО, но не поехал. Друг Юры, который его и нашел, он должен был идти с ним в тот день в магазин скупаться, потому что Юре надо было ехать в АТО», — добавил он.

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