Порошенко ликвидировал местные суды и тут же создал окружные

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы. Об этом журналистам «Фразы», сообщили в пресс-службе главы государства.

«Подписал указы о ликвидации местных судов в Украине и призвал юристов, ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей», — говорится в сообщении.

«Сегодня — это второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции: мы должны приблизить суды и правосудие к людям. У нас не может быть больше районов без судов и судов без судей», — подчеркнул Порошенко.

По его словам, новые суды будут формироваться путем совершенно прозрачного конкурса. К участию в нем президент призвал ученых и адвокатов.

«Вместо того, чтобы сидеть и возмущаться в Фейсбуке несправедливостью и неэффективностью судебной системы, я приглашаю — участвуйте в конкурсах», — призвал он.

Порошенко подчеркнул, что вместе с подписанными указами он будет инициировать законопроекты по обеспечению непрерывности судебного рассмотрения дел в случае перевода судьи в новый суд.



Как уточняет «Украинская правда», по словам заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, указы касаются реорганизации системы правосудия, в частности ликвидации, создания и реорганизации определенных судов. Он отметил, что это касается как местных судов, так и судов апелляционной инстанции.

Филатов сообщил, что вместо судов в районах будут созданы окружные суды. «Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции», — сказал он.

По его словам, также ликвидируются и создаются определенные суды в крупных городах с целью организационной и финансовой оптимизации, для того чтобы обеспечить лучший доступ к правосудию и более эффективное рассмотрение судебных дел.

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк отметил, что отныне станет возможным планирование развития автоматизированной системы для того, чтобы действительно правосудие было доступным и было восстановлено доверие к судебной системе.

Ранее СМИ сообщали, что Высший совет правосудия одобрил проект указа Порошенко о ликвидации 142 местных и создании 74 окружных судов. В частности предусмотрена ликвидация 10 районных судов Киева. Вместо них создаются Центральный окружной суд Киева (вместо Печерского и Голосеевского райсудов), Дарницкий окружной суд, Днепровский окружной суд (в Деснянском и Днепровском районах), Подольский окружной суд (в Оболонском и Подольском районах), Соломенский окружной суд, Шевченковский окружной суд.