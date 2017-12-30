Главные новости за 29 декабря 2017 года

Экспертиза подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между лидером «Движения новых сил» Михаилом Саакашвили и беглым олигархом Сергеем Курченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. Экспертиза проводилась украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ. «Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия. В настоящее время около 15 лиц, которые оказывают содействие украинским правоохранительным органам в документировании уголовных правонарушений М. Саакашвили, С. Курченко, А. Динника, С. Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства», — написала Сарган.

Экспертиза голосов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями, была подтасована. Такое заявление сделал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий. «Саакашвили никогда с Курченко не знакомился и не разговаривал, наша позиция здесь ясна. Мы считаем, что все пленки, все голоса сфальсифицированы, и, понятное дело, что государственный институт экспертиз, подведомственный СБУ, другой экспертизы, кроме как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать», — сказал он.

Министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям. Это поручение дано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной указом президента № 47 от 25.02.2017. Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам «.ru» и «.ру» призваны не допустить нанесения «вреда интересам Украины в информационной безопасности». Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. «Подписал указы о ликвидации местных судов в Украине и призвал юристов, ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей», — говорится в сообщении. «Сегодня — это второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции: мы должны приблизить суды и правосудие к людям. У нас не может быть больше районов без судов и судов без судей», — подчеркнул Порошенко.

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета «Приватбанка» по требованию семьи Суркисов по делу на 1,1 миллиарда гривен. Арест был наложен постановлением главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины. Одновременно с исковым заявлением «Приватбанк» подавал ходатайство об обеспечении иска путем запрета государственным исполнителям совершать любые исполнительные действия в отношении должника по данному исполнительному производству в рамках принудительного исполнения исполнительных листов Киевского апелляционного административного суда от 7 ноября.

Среди отобранных Главным управлением Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов Киева продовольственных товаров наибольшее несоответствие нормам качества имеют салаты — 56% от общего числа проб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на результаты мониторинга санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности пищевых продуктов. Исследования проб были проведены в лучших аккредитованных лабораториях столицы. Всего изъяли 2627 образцов продукции, из которых 15% — непродовольственные товары и 85% — продовольственные.

В Москве рейсовый автобус въехал в остановку. В результате происшествия есть пострадавшие. По информации очевидцев происшествия в результате ДТП два человека погибли, еще двое были травмированы. В то же время, как сообщает Центр управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС, информация о погибших не подтверждается. «Предварительно, в результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Информация о погибших не соответствует действительности», — сказали в ведомстве.

В Нью-Йорке в районе Бронкс вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио в Twitter. По предварительным данным погибли 12 человек. Среди погибших ребенок в возрасте 1 года. Кроме того, по меньшей мере 4 человека получили тяжелые травмы. «Это самая страшная трагедия из-за пожара, которую мы видели в этом городе, по крайней мере в течение четверти века», — сказал де Блазио.

В городе Мумбаи в Индии произошел пожар в одном из бизнес-центров. По предварительным подсчетам, погибло 12 человек, еще трое получили травмы. Большинство погибших — женщины, которые праздновали день рождения в ресторане на крыше здания, среди них и 28-летняя именинница. Пожар произошел около 00.30 по местному времени. Огонь вспыхнул на одном из верхних этажей и за полчаса охватил здание.

В Египте в пригороде Каира — Хелуан двое боевиков открыли огонь возле церкви Святой Мины. Погибли не менее 10 человек. Боевики открыли огонь возле церкви, ранив пятерых охранников. Во время штурма полиция застрелила одного из нападавших. Также на данный момент установлено, что во время перестрелки погибли двое полицейских.