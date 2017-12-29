Ученые вплотную приблизились к тому, чтобы побороть никотиновую зависимость на нейронном уровне

Нейробиологи Университета Рокфеллера (Нью-Йорк) определили группу нейронов в головном мозге, которые чувствительны к никотину и участвуют в формировании привязанности к этому веществу. Как выяснили журналисты «Фразы», подавление активности этих клеток приводит к снижению никотиновой зависимости.

Как сообщает Science Alert, в исследовании были использованы мыши, которых подвергали воздействию никотина, растворенного в питьевой воде. С зависимостью от этого вещества связаны две области мозга — медиальная (средняя) часть поводка и интерпедункулярное ядро.

В нейронах этих структур встроены белковые рецепторы, которые связываются с никотином, когда тот проникает в мозг с кровотоком. Оказалось, что при хроническом действии никотина в интерпедункулярном ядре активируется скопление специфических нейронов.

При воздействии растительного алкалоида поводок посылает сигнал к ядру, что заставляет последний снижать чувство удовольствия от никотина и ограничивает его потребление. Однако при формировании зависимости клетки ядра, называемые Amigo1, выпускают несколько нейромедиаторов, подавляющих сигнал от поводка. Отключение Amigo1 подавляет привязанность к алкалоиду.

Теперь, когда исследователи знают, где искать проблему, они намерены дополнительно исследовать способы манипулирования нейронами Amigo1, чтобы открыть новые способы воздействия на никотиновую зависимость.

Как сообщала «Фраза», весной 2010 года сразу три исследования ученых из США, Британии и Исландии показали, что склонность к никотиновой зависимости заложена в генах.

В марте 2011 года швейцарские ученые разработали вакцину, которая подавляет тягу к курению, тем самым избавляя курильщика от никотиновой зависимости. Исследование дало отличный результат, 60% добровольцев отказались от курения. Как утверждают разработчики, чтобы достичь желаемого результата, вводить вакцину достаточно один раз в год.

В начале 2016 года ученые нашли зависимость между унаследованными от неандертальцев генами и риском никотиновой зависимости.