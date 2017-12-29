Экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров Саакашвили и Курченко

Экспертиза подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между лидером «Движения новых сил» Михаилом Саакашвили и беглым олигархом Сергеем Курченко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Экспертиза проводилась украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

«Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия. В настоящее время около 15 лиц, которые оказывают содействие украинским правоохранительным органам в документировании уголовных правонарушений М. Саакашвили, С. Курченко, А. Динника, С. Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства», — написала Сарган.

Вскоре появилась информация о том, что Саакашвили подозревают в том, что его деятельность финансировали представители команды беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности речь идет о связях Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко, который на данный момент скрывается в России. Такое заявление сделал глава фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Артур Герасимов.

Многочисленные активисты заблокировали автомобиль СБУ, в котором якобы находился Михаил Саакашвили, пробили в нем колеса и разбили лобовое стекло, не давай транспортировать политика.

Позже в тот же день Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко крупную сумму на свою деятельность в Украине. Якобы речь идет о $500 тыс.

5 декабря 2017 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал запись разговора между якобы лидером партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили и опальным бизнесменом Сергеем Курченко. По словам Луценко, у Саакашвили якобы был телефон для связи с Курченко.